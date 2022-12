Sortie de la Coupe du monde 2022 en Angleterre: où ça a mal tourné pour Three Lions contre la France | Nouvelles du football

L’Angleterre a subi un chagrin en quart de finale de la Coupe du monde aux mains de la France – alors qu’est-ce qui n’a pas fonctionné pour l’équipe de Gareth Southgate au stade Al Bayt ?

Les Three Lions ont fait preuve d’entrain samedi soir, mais ils se sont quand même inclinés 2-1 face aux champions en titre pour quitter le tournoi.

Inévitablement, une grande partie de la discussion d’après-match s’est concentrée à la fois sur la performance de l’arbitre brésilien Wilton Pereira Sampaio, ainsi que sur le penalty manqué tardif du capitaine Harry Kane qui aurait pu prolonger le match.

Cependant, ce ne sont pas les seuls facteurs à l’origine de la défaite de l’Angleterre contre Les Bleus…

Réf justice pour les Trois Lions

L’Anglais Jude Bellingham réagit devant l’arbitre Wilton Sampaio





Après avoir vu les joueurs argentins et néerlandais déplorer l’arbitrage de leur quart de finale 24 heures plus tôt, Gareth Southgate s’est mordu la langue lorsqu’il a été interrogé sur la performance de l’arbitre Wilton Sampaio, de ses assistants et de l’arbitre assistant vidéo. Mais ses joueurs s’étaient arrachés les cheveux tout au long des 90 minutes contre la France – et avec une certaine justification.

Il peut sembler étrange de blâmer l’arbitre lorsque l’Angleterre a reçu deux pénalités contre les champions en titre, mais plusieurs décisions exceptionnelles auraient pu changer le cours de cette égalité – et une série de défis impunis ont permis à la France de bloquer à plusieurs reprises le jeu offensif de l’Angleterre.

D’abord, les grands moments. Le paquet de Dayot Upamecano dans Bukayo Saka ressemblait de plus en plus à une faute à chaque rediffusion. La France s’est détachée pour marquer le premier match.

Peu de temps après, le même défenseur a été filé par Harry Kane et, avec ses bras sur l’attaquant anglais et ses jambes tendues pour s’emmêler avec son adversaire, Upamecano semblait certain de donner un penalty. Sampaio et son assistant ont décidé de ne pas donner de faute en temps réel et un contrôle VAR a semblé conclure que le défi n’était pas à l’intérieur de la zone, de sorte que le VAR n’a pas pu conseiller qu’une pénalité soit accordée. Les appels sur le terrain et dans la salle VAR ont laissé les fans anglais perplexes.

Le VAR est au moins intervenu lorsque Sampaio et ses assistants ont raté d’une manière ou d’une autre la barge imprudente de Theo Hernandez dans Mason Mount, conseillant à l’officiel de vérifier le moniteur au bord du terrain, où il a finalement accordé cette pénalité de retard fatidique.

L’Angleterre entoure l’arbitre Wilton Sampaio lors de la défaite 2-1 contre la France



Mais au-delà de ces gros titres, il y avait aussi les défis répétés soutenus par Saka. Selon les statistiques, l’attaquant d’Arsenal a été victime d’une faute quatre fois, mais en réalité, cela aurait pu être deux fois plus, la France infligeant un traitement brutal au jeune.

Antoine Griezmann a ébloui sur le ballon avec ses deux passes décisives, mais sans cela, il a grignoté l’Angleterre quand ils ont attaqué, s’en tirant avec beaucoup avant qu’il ne soit finalement averti, puis échappant à un deuxième jaune lorsqu’il a aidé Adrien Rabiot à regrouper Saka alors qu’il traversait à mi-chemin. .

“Il a fait un cauchemar absolu. Une blague d’arbitre”, a déclaré Gary Neville sur ITV. “Je ne dis pas que tout était dû à la défaite de l’Angleterre – les gens diront que ce sont des excuses – mais c’est juste un mauvais arbitre, un mauvais classement.”

Dans un match aux marges aussi fines, entre deux équipes à égalité égale, alors que l’Angleterre devait avoir raison pour atteindre les demi-finales de la Coupe du monde, l’arbitrage de Sampaio était souvent un autre obstacle inutile à surmonter.

Pierre Smith

Pas de dossier pour la défense

L’Angleterre peut déplorer la performance de l’arbitre Sampaio autant qu’elle le souhaite, mais au final, ce sont des erreurs défensives qui ont conduit à sa défaite en quart de finale de la Coupe du monde face à la France.

Bien sûr, les gros titres de dimanche matin se concentreront tous sur le penalty raté tardif de Kane et la démonstration parfois un peu bizarre de l’officiel brésilien en charge du match, cependant, ce serait ignorer les véritables raisons de la défaite de l’Angleterre.

Les joueurs anglais ne parviennent pas à éliminer Aurélien Tchouameni pour le premier match de la France





En route pour le Qatar cet hiver, l’équipe de Southgate croyait sincèrement pouvoir rentrer chez elle avec le trophée de la Coupe du monde, bien qu’il y ait toujours eu la crainte lancinante que leur ligne arrière soit leur talon d’Achille.

Et finalement, ce fut le cas au stade Al Bayt puisque les buts à chaque mi-temps d’Aurélien Tchouameni et d’Olivier Giroud ont suffi pour mener les champions du monde jusqu’aux demi-finales, toutes deux évitables.

Oui, le premier match de Tchouameni à la 17e minute a été gentiment frappé du bord de la surface, mais l’Angleterre avait suffisamment de joueurs pour faire face au danger, comme l’a noté Roy Keane sur TVI: “Du point de vue de Gareth, une ou deux mauvaises décisions (pour l’ouverture du score) – Rice va au sol, vous avez vos deux ou trois milieux de terrain là-dedans, mais c’est une frappe brillante.

“Gardien, pourrait-il faire mieux ? Je pense que oui, mais il faut tirer un peu plus vite et de manière plus agressive. Mais quand le ballon revient au milieu du parc, il faut sortir.

Olivier Giroud bat Harry Maguire pour ramener le vainqueur de la France





“Une belle frappe, mais l’Angleterre va être vraiment déçue…”

Et puis, juste au moment où l’Angleterre revenait dans le match en seconde période, Harry Maguire a donné à Giroud l’espace pour rentrer à la maison avec une tête à bout portant tard, alors qu’un autre manquement défensif s’est avéré coûteux.

“Comme nous le craignions dès le début du tournoi, c’est la défense de l’Angleterre qui leur a coûté. Deux erreurs clés, qui ont été impitoyablement punies par la France”, a déclaré Sky Sports Nouvelles journaliste principal Rob Dorsett.

Richard Morgan

Gareth a-t-il fait de bons appels depuis le banc?

La profondeur de l’équipe anglaise a été considérée comme l’une de ses forces tout au long de cette Coupe du monde – mais le fait d’avoir parfois trop d’options amène-t-il un manager à trop réfléchir?

Lorsque l’Angleterre a pris du retard à la 78e minute, Southgate n’avait que l’embarras du choix quant à qui se lancer dans l’action pour changer le résultat. Mason Mount était en tête de sa liste, une substitution justifiée peut-être par la victoire du penalty par l’attaquant de Chelsea, mais cela fait l’objet d’un débat étant donné qu’il avait Jack Grealish, James Maddison et Trent Alexander-Arnold – trois joueurs ultra-créatifs – assis là, attendant leur chance.

C’était sûrement un match pour l’arrière droit de Liverpool quand l’Angleterre avait besoin d’un but. Raheem Sterling – lancé avec Mount – a été chargé de fournir la qualité de la droite dans les phases finales, mais ses deux centres ont été engloutis facilement par Lloris.

Bukayo Saka a causé des problèmes à la France toute la nuit, avant d’être remplacé à 11 minutes de la fin





L’homme que Sterling a remplacé était Saka – le livewire de l’Angleterre sur le flanc qui a remporté le premier penalty. Jamie Redknapp, s’exprimant sur le podcast de la Coupe du monde, a été surpris que Saka ait été retiré.

Redknapp a déclaré: “La France ne pouvait pas le gérer, il était trop pour Theo Hernandez. Je dois admettre, en le regardant maintenant, je ne pouvais pas croire que Gareth l’ait enlevé. Si nous avions marqué un but et que nous allions en prolongation , c’est lui qui m’a fait décoller de mon siège, j’ai trouvé cette décision vraiment étrange.

“De toute évidence, vous devez faire des remplacements pour avoir un impact sur le match, mais je l’aurais gardé à chaque seconde de ce match, et quand il est parti, je suis sûr que Hernandez a poussé un énorme soupir de soulagement.”

Trent Alexander-Arnold a à peine joué pour l’Angleterre au Qatar 2022





Pendant ce temps, Alexander-Arnold est le meilleur croiseur de ballon de Premier League, pourtant c’est stupéfiant qu’il n’ait joué que 33 minutes dans ce tournoi. Southgate a bien reçu la majorité de ses gros appels au cours des dernières semaines, cependant, le mépris étrange pour Alexander-Arnold est difficile à comprendre.

Lewis Jones

Pourquoi l’Angleterre ne peut-elle pas battre les meilleures nations quand ça compte ?

Southgate a transformé l’Angleterre en une équipe capable de naviguer dans le football de tournoi avec une confiance qui semble étrangère aux années précédentes.

Une demi-finale de Coupe du monde, une finale d’Euros et un quart de finale de Coupe du monde est un retour impressionnant. Surtout si l’on considère l’histoire de l’Angleterre dans les grands tournois.

À chaque fois, cependant, les Trois Lions se défont lorsqu’ils rencontrent une équipe de premier plan lors des huitièmes de finale.

Mason Mount et Raheem Sterling réagissent à la défaite 2-1 de l’Angleterre face à la France





Colombie, Suède, Allemagne, Ukraine, Danemark, Sénégal. Ce sont les nations que l’Angleterre a battues dans les tournois majeurs sous Southgate après avoir quitté le groupe.

Pour un pays qui s’imagine désormais à l’approche d’un tournoi, ce n’est guère un record digne de champions du monde ou d’Europe.

Southgate a permis à une nouvelle génération de fans anglais de rêver. Ses réalisations ne doivent pas être minimisées ou ignorées. Mais l’Angleterre ne peut pas tout à fait franchir la colline quand cela compte.

“Fines marges” semble être la ligne du parti.

L’Angleterre est devenue une équipe qui peut contrôler les grands matchs depuis la défaite écrasante 2-1 en demi-finale de la Coupe du monde contre la Croatie après prolongation en 2018. Southgate a appris sa leçon et a fait des ajustements.

La victoire 2-0 sur l’Allemagne lors des huitièmes de finale de l’Euro 2020 a été un tournant pour les Three Lions. Le moment où ils ont mis les années de traumatisme du tournoi derrière eux pour commencer un nouveau chapitre.

Mais, comme cela a été évident contre la France samedi soir et l’Italie lors de la finale de l’Euro, l’Angleterre a du mal à transformer cette prise ferme sur le jeu en occasions et, surtout, en buts.

Qu’est-ce que ces nations prospères ont que nous n’avons pas ? Croyance.

Harry Kane après la défaite de l’Angleterre face à la France





Parfois, il faut voir quelque chose pour le croire. Beaucoup de ces joueurs français ont remporté la Coupe du monde il y a quatre ans. Le manager de l’Angleterre n’était même pas vivant en 1966.

Les hommes de Didier Deschamps n’étaient pas meilleurs que ceux de l’Angleterre. Ils avaient juste ce 1% vital qui les a menés à bien. Les gagnants remportent des matchs de football.

Des pas progressifs lents semblent être le chemin vers la gloire sous Southgate. Peut-être y a-t-il trop d’impatience dans une nation qui a soif d’argenterie. Il faudra quelque chose de spécial pour mettre fin aux 56 années de souffrance.

Zinny Boswell