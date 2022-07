Sortie de la chanson de Brahmastra Kesariya : les fans d’Alia Bhatt-Ranbir Kapoor adorent leur chimie ; appelez-le ‘L’hymne d’amour de l’année’

Lors du mariage d’Alia Bhatt et Ranbir Kapoor en avril, les créateurs de Brahmastra ont publié le teaser de la chanson Kesariya. Il était aimé de tous et les cinéphiles attendaient avec impatience la chanson complète. Enfin, leur attente a pris fin puisque Kesariya est sorti aujourd’hui. Le morceau est composé par Pritam, écrit par Amitabh Bhattacharya et chanté par Arijit Singh. Alia s’est rendue sur Twitter pour partager le morceau avec ses fans. Elle a tweeté : “Notre son d’amour est maintenant à vous Kesariya out now !”

Eh bien, les fans d’Alia et Ranbir adorent leur chimie dans la chanson, et ils ne peuvent s’empêcher de la louer. Même la voix d’Arijit Singh a impressionné tout le monde. Un fan a tweeté : “Comme prévu, la chanson est à la hauteur des attentes. Littéralement l’hymne d’amour de l’année.” Découvrez les tweets ci-dessous…

J’adore les paroles, le chant, la chorégraphie et l’alchimie géniale entre Ranbir et Alia https://t.co/3H94lhHnk9 — RKP Leo (@RKluv08) 17 juillet 2022

La voix d’Arijit Singh touche directement notre cœur ! ? Sa voix est si pure et magique !! J’ai adoré !! #Kesariya #Brahmastra https://t.co/j4AsKi3g6t — ? ? (@Hiba_Azad) 17 juillet 2022

Réalisé par Ayan Mukerji, Brahmastra met également en vedette Amitabh Bachchan, Nagarjuna et Mouni Roy. Shah Rukh Khan sera vu dans un camée dans le film, et même Deepika Padukone aurait un caméo dedans. Cependant, le camée de l’actrice n’est pas encore confirmé.

Après cinq ans de tournage, Brahmastra sortira enfin sur les grands écrans le 9 septembre 2022. Alia et Ranbir, actuellement mariés, étaient tombés amoureux lors du tournage du film. Le couple attend également leur premier enfant ensemble.