Sortie de la bêta publique Apple iOS 17 pour iPhone : quoi de neuf ?

En juin, Pomme a annoncé iOS 17, la dernière version du système d’exploitation iPhone. Maintenant, il est disponible sous forme de version bêta publique et il est gratuit pour les propriétaires d’iPhone d’essayer. Gardez à l’esprit qu’il s’agit d’une version bêta, conçue comme un aperçu du logiciel final, afin qu’Apple puisse obtenir de l’aide pour trouver et éliminer les bogues avant sa diffusion officielle au grand public. À l’automne, parallèlement aux nouveaux iPhones, Apple publiera officiellement le logiciel pour tous ceux qui possèdent un iPhone compatible. Apple recommande aux utilisateurs qui ne sont pas à l’aise avec les logiciels bêta d’attendre jusque-là. Pourtant, pour les personnes qui aiment vivre à la pointe de la technologie, la version bêta publique d’Apple pour iOS leur permet d’avoir un aperçu de ce à quoi ressembleront tous les iPhones dans quelques mois – tant qu’ils ont un iPhone XS, sorti en 2018, ou plus récent. Il y a un nouveau processus pour installer la bêta publique. Au lieu de s’inscrire sur le site Web d’Apple et installation d’un profil de configurationvous pouvez simplement accéder à Paramètres > Général > Mise à jour logicielle et choisir d’installer une version bêta d’iOS dans le menu déroulant. Voici quelques-uns des plus grands changements dans iOS 17.

Contacter les affiches. L’un des changements les plus notables d’iOS 17 sera que vous pourrez choisir une image et une police pour modifier votre apparence lorsque vous appelez un autre utilisateur d’iPhone. Vous pouvez créer votre propre « affiche de contact » de la même manière que vous personnalisez votre propre écran de verrouillage. Meilleure correction automatique. La correction automatique d’Apple a été remaniée avec un nouveau modèle de langage basé sur un transformateur, a déclaré Apple. Cela devrait améliorer la précision et même améliorer la grammaire au niveau de la phrase. Améliorations d’iMessage et refonte de l’interface. L’application de messagerie texte d’Apple a reçu l’une de ses plus importantes mises à jour depuis des années. Le changement le plus visible sera que l’interface a des applications cachées telles que des autocollants ou l’appareil photo, qui existent maintenant dans un menu sur le côté gauche, par opposition à en haut du clavier. Apple a également amélioré la recherche de messages, les autocollants et transcrira automatiquement de courts messages audio.

Application Journal. iOS 17 inclut une nouvelle application Journal qui encouragera les utilisateurs à saisir quelques pensées chaque jour, puis utilise l’apprentissage automatique sur l’appareil pour inviter intelligemment l’utilisateur à écrire davantage sur ses souvenirs, ses personnes, sa musique ou ses photos. Ceci est censé arriver plus tard, vous ne le verrez donc pas dans cette version bêta.

Nouveau mode station d’accueil en veille. Lorsque les utilisateurs placent leur iPhone horizontalement sur un chargeur sans fil, au lieu du même ancien écran de verrouillage, il affiche une nouvelle interface avec des widgets tels qu’un calendrier ou une horloge, des alarmes et d’autres informations en temps réel. Ce sera très utile pour les personnes qui souhaitent utiliser leur iPhone comme horloge de chevet. Remplacement de carte de visite. Une nouvelle fonctionnalité appelée NameDrop permet à deux utilisateurs d’iPhone de partager leurs coordonnées en rapprochant simplement leurs téléphones. Fonctionnalités de santé mentale dans l’application Santé. Dans l’application Santé d’Apple, les utilisateurs peuvent enregistrer leurs humeurs et leurs émotions quotidiennes, ainsi qu’accéder à des tests et à d’autres évaluations utilisées pour diagnostiquer la dépression et l’anxiété. Cartes hors ligne. Apple ajoutera la possibilité de télécharger et d’utiliser des cartes hors ligne dans iOS 17. Bien que Google Maps propose cette fonctionnalité depuis des années, c’est la première fois qu’Apple l’active. Les cartes peuvent être téléchargées pour des régions entières.

Nouvelles fonctionnalités des AirPods. Les utilisateurs d’AirPods Pro trouveront de nouvelles fonctionnalités activées via le nouvel iOS. La plus grande nouvelle fonctionnalité est appelée Adaptive Audio, qui utilise l’apprentissage automatique et d’autres logiciels pour analyser ce que vous écoutez et les sons autour de vous, et baisse intelligemment le volume de vos écouteurs pour vous donner une meilleure conscience de votre environnement. Plus besoin de dire « Hey » à Siri. Apple a raccourci la commande pour réveiller son assistant vocal. Les photos reconnaissent les animaux de compagnie comme leur propre personne. L’apprentissage automatique d’Apple a été capable de détecter des chats ou des chiens sur des photos pendant quelques années, mais maintenant, il peut identifier des animaux de compagnie individuels et les mettre dans leurs propres dossiers de photos. Ainsi, si vous avez deux chiens, Apple Photos peut faire la différence entre les deux dans la recherche et les autres applications. Listes d’épicerie dans les rappels. L’application Rappels d’Apple peut désormais prendre une liste non structurée de produits d’épicerie et les trier automatiquement en catégories telles que produits, aliments surgelés ou produits laitiers. Cela devrait rendre les achats plus efficaces. Le téléphone est trop proche du visage. Apple a également intégré un détecteur appelé Screen Distance qui peut avertir les utilisateurs que leur visage a été trop proche de leur téléphone pendant de longues périodes. Il est intégré à la fonction Screen Time d’Apple.

