Sortie de la bande-annonce de Salaam Venky : la lutte de Kajol en tant que mère célibataire est louable [Watch Video]

Kajol est de retour dans la lignée des films et cette fois avec un autre film centré sur les femmes nommé Salam Venkidont la sortie est prévue le 9 décembre. L’actrice s’est servie de sa poignée de médias sociaux pour sortir la bande-annonce de son prochain film, à l’occasion de La journée des enfants. Comme on le voit dans la bande-annonce, Kajol se révèle être une mère célibataire qui fait face à de nombreux défis. Apparemment, le film s’inspire d’événements réels. Chez Vishal Jethwa le personnage vous fait pleurer dans chaque scène. Regardez la bande-annonce écrasante de Salaam Venky ici. C’est pour la première fois que Kajol et le réalisateur Révathy se sont réunis pour montrer l’histoire d’une mère qui vit la période la plus difficile de sa vie.