Sortie de la bande-annonce de Frozen Empire avec Finn Wolfhard et Paul Rudd

La première bande-annonce vient d’arriver pour le nouveau chasseurs de fantômes film — maintenant officiellement intitulé SOS Fantômes : Empire Gelé — et tu vas pas commettre une infraction pénale à la loi sur la protection de l’environnement en surveillant.





Le teaser confirme que cette suite de 2021 SOS Fantômes : l’au-delà se déroule à New York, où les deux premiers chasseurs de fantômes Les films ont été tournés et présentent une nouvelle menace sous la forme d’une chute de température surnaturelle mortelle connue sous le nom de « Death Chill ». Comme l’explique Raymond Stantz, vétéran de Ghostbuster de Dan Aykroyd, cette force a le pouvoir de briser les os et de transformer les veines en rivières de glace.





“Et la dernière chose que vous voyez, c’est vos propres conduits lacrymaux qui gèlent”, poursuit Stantz (glaçant !).









SOS Fantômes : Empire Gelé retrouve la famille Spengler retournant là où tout a commencé, la caserne de pompiers emblématique de New York, pour faire équipe avec les Ghostbusters originaux, qui ont développé un laboratoire de recherche top secret pour faire passer les fantômes au niveau supérieur. Mais lorsque la découverte d’un ancien artefact libère une force maléfique, les Ghostbusters, nouveaux et anciens, doivent unir leurs forces pour protéger leur maison et sauver le monde d’une seconde ère glaciaire.





En plus de nous montrer des images de l’été à New York se transformant en un pays des merveilles hivernal mortel, le teaser présente les membres de la franchise de retour Mckenna Grace, Finn Wolfhard, Celeste O’Connor, Carrie Coon, Logan Kim, Paul Rudd, Ernie Hudson, Bill Murray et , bien sûr, Aykroyd, qui a co-écrit l’original de 1984 chasseurs de fantômes.





Finn Wolfhard dans “SOS Fantômes : L’Empire La Reine des Neiges”.

La bande-annonce nous donne également un premier aperçu de chasseurs de fantômes les débutants Kumail Nanjiani et Patton Oswalt, dont le personnage semble chemin trop enthousiasmé par le chaos en dessous de zéro.





Le nouveau film est réalisé par Gil Kenan et écrit par Kenan et SOS Fantômes : l’au-delà le cinéaste Jason Reitman. Reitman, le fils de feu chasseurs de fantômes directeur Ivan Reitmana déclaré lors du New York Comic Con 2021 qu’il espérait SOS Fantômes : l’au-delà « mettrait la table » pour des suites supplémentaires.





“SOS Fantômes : Empire Gelé”.

En juin 2022, dans le cadre d’un événement « Ghostbusters Day » marquant l’anniversaire du 1984 chasseurs de fantômesle réalisateur a révélé que le prochain opus de la franchise était en développement et verrait la franchise revenir à New York.





SOS Fantômes : Empire Gelé avec Annie Potts et le film sort le 29 mars 2024. Regardez la bande-annonce du film ci-dessus.





