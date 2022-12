Sortie de la bande-annonce de Cirkus : le double rôle de Ranveer Singh apporte des tonnes de divertissement ; Jacqueline Fernandez-Pooja Hegde sont leur plus belle meilleure [Watch]

Après Jayeshbhai Jordaar, Ranveer Singh est de retour pour divertir ses fans. Son film Cirkus réalisé par Rohit Shetty va clôturer l’année 2022 et d’après la bande-annonce, il semble que Ranveer Singh terminera son année 2022 en beauté. La bande-annonce du film tant attendu est maintenant sortie et elle est remplie d’une bonne dose de divertissement. Ranveer Singh est dans le double rôle et a la compagnie de Jacqueline Fernandez, Pooja Hegde, Johnny Lever, Varun Sharma, Siddharth Jadhav et bien d’autres. Comédie, drame et action – Cirkus semble avoir tous les éléments d’un film masala parfait de Bollywood. Le film était prêt depuis longtemps mais les réalisateurs attendaient le bon moment pour sortir le film. Eh bien, c’est Noël ! Regardez la bande-annonce ci-dessus.