Sortie de la bande-annonce d’Asur 2 : Arshad Warsi-Barun Sobti ouvre de nouvelles portes sur le monde des ténèbres et du mal ; les fans l’appellent ‘Zabardast’ [VIEW TWEETS]

Les thrillers policiers ne se démoderont jamais. Les fans adorent le suspense, le drame et le frisson qui en découle. Le genre est un favori des amateurs de divertissement depuis des années et avec le boom du contenu OTT, les thrillers policiers sont devenus plus intéressants. L’un des meilleurs thrillers policiers réalisés jusqu’à présent est Asur. Mettant en vedette Arshad Warsi et Barun Sobti, Asur était aimé de tous. Et maintenant, il est temps pour tous de se préparer pour Asur 2. La bande-annonce de Asour 2 est sorti et comme prévu, il est aussi intéressant et passionnant que possible.

La bande-annonce d’Asur 2 est aussi excitante que possible

La bande-annonce d’Asur 2 est sortie et elle a Arshad Warsi-Barun Sobti, ouvrant de nouvelles portes sur le monde des ténèbres. La nouvelle saison a Ridhi Dogra, Anupriya Goenka, Amey Wagh, Meiyang Chang et Gaurav Arora jouant des rôles essentiels. La bande-annonce d’Asur 2 commence avec un jeune Shubh parlant de ce qu’il veut être quand il sera grand. Il dit, ‘Asur’ et ensuite c’est un tour de montagnes russes à partir de là. Asur 2 est un monde qui mêle mythologie et médecine légale et il est aussi intrigant que possible. La première partie s’est terminée sur un cliffhanger et Asur 2 va vous apporter toutes les réponses.

Alors que la bande-annonce arrive sur Internet, les fans ne sont excités que par Asur 2. La bande-annonce a laissé les fans avec la chair de poule et beaucoup disent qu’Asur est la meilleure série de thrillers policiers jamais réalisée.

Découvrez la bande-annonce d’Asur 2 maintenant :

Découvrez la réaction des fans à la bande-annonce d’Asur 2 ci-dessous :

Obtenir des bosses, la mythologie indienne ka accolypse cuming, où est la conférence de presse, le cinéma jio prenant tout ce qui est accordé, quand vous dites la série la plus célèbre indienne mais ne dépensez pas d’argent pour la promotion #Asur2 https://t.co/PIOXKZsTLW katykrystal (@PurpelOrchid) 26 mai 2023

Waouh enfin #Asur2 bande-annonce m’a excité. Maintenant, je ne peux pas attendre. Vous cherchez bien plus de choses là-dedans une fois de plus la chair de poule ??? pic.twitter.com/PdXhhYcQLs Shivam Gupta (@skgfilmireview) 26 mai 2023

Merci beaucoup #JioCinema Pour avoir pris la quatrième vitesse pour la sortie de la meilleure série Web #Asur2 #Asur2OnJioCinema Le 1er juin, il sortira dans le monde entier ? @ArshadWarsi @BarunSobtiSays Yash Zungarekar ? (@YashX16X) 26 mai 2023

Asur 2: The Rise of Dark Side sortira le 1er juin sur Jio Cinemas.