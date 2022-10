Sortie de Google Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel Watch le 13 octobre

Le Pixel prend de l’ampleur, mais il ne représente encore qu’une fraction du marché du téléphone. Lors de l’appel aux résultats d’Alphabet pour le premier trimestre, le PDG Sundar Pichai a déclaré que le Pixel Series 6 était le “Pixel le plus vendu de tous les temps” et a déclaré que la société avait établi un record de ventes trimestrielles. La société espère pouvoir poursuivre sur cette lancée avec le nouveau Pixel 7.

Google a annoncé jeudi les téléphones Pixel 7 et Pixel 7 Pro et sa première montre, la Pixel Watch. Les appareils ont été présentés pour la première fois lors de l’événement des développeurs de Google en mai, mais la société a profité d’un événement à New York pour fournir plus de détails sur chaque nouveau produit, comme les nouveautés, combien ils coûteront et quand vous pourrez les acheter.

Google tire la majeure partie de son argent de la publicité et ne déclare pas les revenus directement de ses produits matériels. La société rapporte un “autre” segment de revenus, qui comprend le matériel, le Play Store et les revenus non publicitaires de YouTube. Au deuxième trimestre de cette année, la société a déclaré avoir généré des “autres” revenus de 6,55 milliards de dollars pour le trimestre, en légère baisse par rapport aux 6,62 milliards de dollars de l’année précédente. À l’inverse, Apple a réalisé 50,5 milliards de dollars de revenus d’iPhone au cours de son deuxième trimestre.

La Pixel Watch intégrera les fonctionnalités de suivi de la santé de Fitbit, que Google a acquis pour environ 2,1 milliards de dollars.

Vous pouvez utiliser Fitbit sur la montre pour suivre les entraînements, la qualité de votre sommeil, les pas effectués et plus encore. Si vous avez déjà utilisé un Fitbit, il se synchronisera directement avec l’application existante que vous avez déjà sur votre téléphone. La montre Pixel est également livrée avec un abonnement premium Fitbit de six mois. Le service comprend l’accès à plus de 200 séances d’entraînement, offre des informations sur l’évolution des tendances du sommeil et de la fréquence cardiaque au fil du temps et plus encore.

Mais, comme l’Apple Watch, elle possède également des fonctionnalités de smartwatch. Il exécute le logiciel Wear OS de la société, qui vous permet de télécharger des applications à partir du Google Play Store. Et il s’intègre parfaitement aux produits Google tels que Wallet, Gmail, Calendar et Google Home. La Pixel Watch ne fonctionne qu’avec les téléphones Android.

Google affirme que la Pixel Watch peut durer jusqu’à 24 heures sur une seule charge, soit six heures de plus que l’Apple Watch Series 8.

La Pixel Watch commence à 349,99 $ pour Bluetooth et WiFi et 399,99 $ pour 4G LTE. Comme la série 8 d’Apple, il dispose d’un SOS d’urgence. La société affirme qu’elle ajoutera la détection des chutes plus tard cette année.