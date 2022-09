Pour l’éditeur:

La deuxième sortie annuelle de golf et banquet de bourses d’études du père Jerry Memorial a eu lieu le 21 août au Blackberry Oaks Golf Club et au restaurant Kennedy Pointe. Douze équipes ont concouru pour des prix dans plusieurs concours sur le parcours. Nous tenons à remercier nos commanditaires qui ont contribué au succès de l’événement de cette année et pour leur soutien au St. Patrick Men’s Club.

Le sponsor du chariot de boissons Pot of Gold était Barry Busa. Les sponsors Emerald étaient Nelson Funeral Home, Brenart Eye Clinic, Loren Underhill et d’Escoto Inc. de Chicago. Yorkville Ace Hardware, Paradise Car Wash, le Dr Mark Weinhold, DDS et Dave Sorich (Chex Systems) ont partagé le parrainage du Contest Hole.

Des parrainages familiaux ont été reçus de la famille Gleason, Mike et Nancy Knutson, Tom et Loretta Hebert, Deacon Dale et Arlene Metcalfe, et Larry DeBord.

Merci à tous les sponsors du trou Shamrock : Beth Plachetka, Safe Harbor Counseling à Sugar Grove ; Investissements JMB ; sautez les services financiers ; Jim Campbell chez Lite Construction; soudure O’Malley ; L’Auto Dr., Yorkville ; gril de vue de lac ; diagnostics de machines-outils ; Pizza & Pub Mike & Denise; Lycée Rosaire; Rt. 31 Stockage sécurisé (D. Kuhn) ; Marché de la Viande des Sages ; Squaw Grove Dental, Dr Keith Barnhart, DDS ; United Rentals, Sean Bergan ; Bar & Grill Rowdy; Chevaliers de Colomb, Assemblée Bishop Kaffer; et le Yorkville Knights of Columbus Council 14463.

Des prix de tombola ou des dons en espèces ont été reçus d’entreprises et d’amis de la région, dont le Dr John Plachetka; Rick Plachetka; Les familles Zalonis et McGovern, venues du Kentucky et de l’Indiana pour nous rejoindre ; Jimy Zbella; Laura Zbella et Miguel d’Escoto ; Barry Busa; diacre Dale Metcalfe; Dearborn Café ; Southern Belle Pancake House; Sandy et Steve Knutson-Grebner; Bob Allen; Loren Underhill; La Galerie de l’Olive ; les liqueurs de Yorkville ; Poste 489 de la Légion américaine de Yorkville; Grace Coffee & Wine; Théâtre NCG; Mike et Pat Engelhardt; Restaurant Kennedy Pointe; parcours de golf Blackberry Oaks ; Groupe automobile Gjovik ; Kevin Rouse, Allstate Insurance; et la sauce barbecue d’Okie Bo.

Nous avons été honorés que le maire de Yorkville, John Purcell, se joigne à nous pour le dîner et la remise des bourses d’études, ainsi que des partisans des Chevaliers de Colomb de Yorkville et de la paroisse St. Patrick.

Les grands gagnants du jour étaient les boursiers : Kensington Chastain, Samantha Reynolds, Erin Murray et Maxwell Rowe. Le Club des hommes est fier d’annoncer que depuis 1999, près de 50 000 $ ont été remis aux étudiants grâce aux profits de la sortie de golf annuelle.

Un merci spécial au comité de golf et aux bénévoles qui ont contribué à faire de cet événement un succès.

Jim Zbella

Président de la sortie de golf 2022

Yorkville