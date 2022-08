Sortie de Cuttputlli OTT : le film d’Akshay Kumar vendu pour cette somme faramineuse ? Laal Singh Chaddha obtient un accord brut?

Prix ​​​​de l’offre Cuttputlii OTT: Akshay Kumar est imparable. L’acteur a une sortie à venir quelques jours après Raksha Bandhan frapper les écrans. Cependant, cette fois, ce sera une version OTT. Cuttputlii d’Akshay réalisé par Ranjit M Tewari suit l’histoire d’un tueur en série qui cible les écolières et serait un remake du film sud Ratsasan. La bande-annonce du film a suscité des réactions mitigées et tout est prêt à sortir le Star Disney+ le 2 septembre 2022. Maintenant, il y a des rapports qui font le tour que le film a conclu l’accord pour un énorme Rs. 125 crores pour la première numérique du film Cuttputli.

Cuttputlli d’Akshay Kumar est vendu plus cher que Laal Singh Chaddha d’Aamir Khan ?

Selon un rapport sur Bollywood Hungama, les créateurs ont pris une décision calculée et, compte tenu de l’imprévisibilité au box-office des récentes sorties en salles, ont pris la décision d’emprunter la voie OTT et de créer Cuttputlii sur Disney + Hotstar. Le rapport indique en outre que le montant que les fabricants ont récupéré pour la même chose n’est rien de moins qu’un jackpot. Incidemment, ce crore Rs 125 est le même montant qu’Aamir Khan a demandé à Netflix pour son film Laal Singh Chaddha. Cependant, selon des rapports récents sur le même portail, ils ont dû se contenter de quelque chose à hauteur de Rs 90 – 95 crores. Nous nous demandons si Aamir penserait maintenant qu’il a eu une affaire brute, et peut-être remettrait-il en question le choix de sa plate-forme OTT pour la première numérique de son film et celui de Kareena Kapoor Khan.

Akshay Kumar fait la une des journaux

Pour en revenir à Cuttputlli, il met en vedette Akshay Kumar et Rakul Preet Singh et est produit par Pooja Entertainment. Les stars principales ont commencé à promouvoir le film puisqu’il n’est qu’à quelques jours de sa sortie. Fait intéressant, Akshay a été mal trollé lorsque le film a été annoncé. Les internautes ont remis en question son rythme de sortie de films consécutifs et son choix de projets, en particulier après la débâcle de Samrat Prithviraj et Raksha Bandhan.