Sortie dans l’espace écourtée par un problème avec la combinaison spatiale du cosmonaute russe

Des responsables de la NASA ont déclaré lors d’un livestream que le cosmonaute, Oleg Artemyev, n’avait jamais été en danger. Pourtant, les problèmes avec la batterie qui alimente sa combinaison spatiale étaient suffisamment préoccupants pour que les contrôleurs de vol lui ordonnent de toute urgence de retourner à la station spatiale et d’attacher sa combinaison à l’alimentation de l’ISS. Les problèmes de batterie provoquaient des “fluctuations de tension” dans la combinaison spatiale d’Artemyev, selon un commentaire sur le flux en direct de la sortie dans l’espace.

Les responsables sur le terrain ont donné à Artemyev plusieurs avertissements qu’il devait retourner au sas.

“Lâchez tout et repartez tout de suite”, a été l’une des dernières dépêches du sol avant qu’Artemyev ne confirme qu’il se dirigeait vers le sas. Quelques minutes plus tard, il a pu rentrer dans la station spatiale et brancher sa combinaison à son alimentation.

Le cosmonaute Denis Matveev, qui travaillait aux côtés d’Artemyev lors de la sortie dans l’espace, est resté juste à l’extérieur du sas de la station spatiale pendant plus d’une heure jusqu’à ce que les contrôleurs de vol décident de mettre fin à la sortie dans l’espace plus tôt en raison des problèmes de combinaison spatiale d’Artemyev.