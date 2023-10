Sortie d’Android 14 le 4 octobre confirmée par l’opérateur

La dernière fois que nous avons entendu parler de la sortie retardée d’Android 14 par Google, la rumeur disait qu’elle sortirait enfin le jour de l’annonce du Pixel 8 et du Pixel 8 Pro, le 4 octobre. Aujourd’hui, c’est en quelque sorte confirmé.

En quelque sorte seulement, car il ne s’agit pas exactement d’une annonce officielle – et nous n’en attendons pas une de Google avant le jour même. Ce que nous avons, c’est l’opérateur canadien Telus qui répertorie le moment où le déploiement des mises à jour logicielles commencerait pour les appareils qu’il vend. Et sous tous les appareils Pixel, à commencer par le Pixel 4a, « Android U » était répertorié comme sortant le 4 octobre.

GooglePixel 4a

Android U est l’abréviation d’Android Upside Down Cake, qui est le nom de code interne d’Android 14. Et nous disons toutes les listes de pixels susmentionnées étaient a dit de recevoir cette mise à jour le 4 octobre, car ils ne le disent plus.

Il y a de fortes chances que quelqu’un chez Google ait découvert que cela avait été signalé dans divers espaces en ligne et ait demandé à Telus de supprimer ces informations, ce que l’opérateur a rapidement fait. Bien sûr, ce ne sont que nos spéculations sur le sujet, nous ne pouvons pas être entièrement sûrs de ce qui s’est passé, il y a donc toujours une chance, aussi mince soit-elle, que l’information elle-même soit fausse.

La bonne nouvelle est que nous le saurons dans moins de 48 heures. Si Android 14 sort le 4 octobre, nous sommes sûrs que Google se fera un devoir de l’annoncer sur scène lors de son événement, alors restez à l’écoute et nous vous ferons savoir ce qui se passera.

