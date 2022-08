Sortie confirmée pour l’attaquant de Chelsea raté

Timo Werner a mis fin à son séjour de deux ans à Stamford Bridge

Timo Werner a remercié les fans de Chelsea pour leur soutien lors de son séjour décevant à Stamford Bridge après que l’attaquant international allemand ait scellé un retour dans l’ancien club RB Leipzig pour un montant estimé à environ 25 millions de livres sterling (30 millions de dollars).

Werner est arrivé dans le football anglais à l’été 2020 avec la réputation d’avoir un sens aigu du but soutenu par un rythme effréné – et bien que ce dernier soit certainement vrai au cours de ses deux saisons en Premier League, le joueur de 26 ans a souvent a enduré une période torride devant le but et n’a réclamé que 23 buts en 89 matchs avec Chelsea.

Il était censé être désireux d’assurer sa place dans l’équipe de la Coupe du monde du patron allemand Hansi Flick, et a échangé l’insécurité de sa position dans la hiérarchie de la ligne avant de Chelsea pour ce qui sera vraisemblablement un rôle plus cohérent avec l’équipe de Bundesliga pour qui il a marqué 95 buts en quatre saisons entre 2016 et 2020.

Mais même si cela n’a pas tout à fait fonctionné à Chelsea, Werner a joué un rôle crucial pour aider le club à obtenir sa deuxième couronne en Ligue des champions en 2021 – et dans son message d’adieu aux supporters, il a réfléchi au soutien qu’il a reçu du Stamford Bridge. fidèle.

“Chers Blues, Aujourd’hui marque la fin de mon parcours avec le Chelsea FC», a-t-il écrit dans un message posté sur les réseaux sociaux.

“Je suis incroyablement reconnaissant pour le temps que j’ai passé dans ce club spécial. À ce stade, je voudrais exprimer ma gratitude à mes coéquipiers, aux entraîneurs et au personnel, et en particulier à vous, les supporters spéciaux du Chelsea Football Club.

“J’ai ressenti tellement d’amour et de soutien au cours des deux dernières années et je n’oublierai jamais comment vous vous êtes tenus derrière moi dans les bons moments comme dans les moments difficiles !

“Nous avons soulevé des trophées comme la Ligue des champions ensemble et je me souviendrai toujours de la chanson que vous avez écrite et chantée pour moi. J’ai déjà hâte de rejouer à Stamford Bridge un jour!

“A bientôt Timo.”

Le départ de Werner est la dernière étape de ce qui a été une refonte de l’équipe de Chelsea dans les premières semaines du régime de Todd Boehly après que l’homme d’affaires américain a succédé à Roman Abramovich en tant que figure de proue du club.

Boehly, qui a dirigé le consortium réussi pour acheter le club après qu’Abramovich l’ait lancé sur le marqueur ouvert plus tôt cette année, serait désireux de financer une folie estivale sur le marché des transferts dans le but de réduire l’écart entre Chelsea et les leaders de la Premier League. Manchester City et Liverpool.

Werner a été rejoint par la porte de sortie par Antonio Rudiger, Andreas Christensen, Romelu Lukaku et Levi Colwill (les deux derniers étant des mouvements de prêt), tandis que le défenseur espagnol Marcos Alonso serait sur le point d’être transféré à Barcelone. .

Parmi les entrants figurent l’attaquant anglais Raheem Sterling, le skipper sénégalais Kalidou Koulibaly et le défenseur espagnol Marc Cucurella.