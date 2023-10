Sortie choc de la légende d’EastEnders après 38 ans – mais est-elle en danger ?

La VIE en tant que femme d’affaires est tout simplement mouvementée et une icône de Walford se souvient à quel point elle peut être passionnante la semaine prochaine.

La royauté d’EastEnders reçoit une offre qu’elle ne peut refuser et envisage de quitter Albert Square. Comment vont réagir ses proches ?

Sharon Watts fait partie de la vie du Square depuis 1985[/caption] BBC

Mais une offre pourrait tout changer[/caption] BBC

Doit-elle faire confiance à Dorian ?[/caption]

Sharon Watts (interprétée par Letitia Dean) a connu une série de changements dans les scènes récentes du feuilleton BBC One.

Après avoir demandé sa main en mariage, Sharon a décidé de renoncer à sa relation avec Keanu Taylor (Danny Walters) et tous deux ont décidé de rester en contact uniquement pour co-parenter leur fils Albie.

La bombe blonde est l’une des résidentes les plus anciennes de Walford puisqu’elle est restée sur la place depuis 1985.

Pourrait-elle être d’humeur à tourner la page ?

Cela semble probable la semaine prochaine car, dans les scènes diffusées la semaine prochaine, Sharon est excitée par les ouvertures du promoteur de boxe séduisant Dorian (Luke JI Smith) et accepte de prendre un verre avec lui à The Vic pour parler affaires.

Malgré les réticences de Sharon concernant ses pitreries désordonnées ces derniers temps, elle laisse Keanu s’occuper d’Albie pendant qu’elle sort, mais il est secoué de la voir toute habillée.

Autour de leur verre, Dorian dit à Sharon qu’il y a un travail pour elle à Abu Dhabi et qu’elle devrait sauter sur l’occasion, la laissant tentée.

Ce ne serait pas la première fois que Dorian fait une offre à Sharon, mais va-t-elle vraiment y aller ?

Dans les scènes ultérieures, Keanu est loin d’être impressionné de voir Dorian offrir des fleurs à Sharon et un baiser sur la joue.

Il décide d’emmener Albie pour la journée sans s’en charger, et sa mère Karen (Lorraine Stanley) prend un grand plaisir à refuser de dire à Sharon où ils sont allés.

Plus tard, Sharon fait irruption et menace d’appeler la police si Keanu et Albie ne reviennent pas bientôt.

Keanu revient juste à temps, et une grosse dispute s’ensuit alors que Sharon demande à savoir où ils étaient.

Après leur dispute, Keanu s’excuse auprès de Sharon, mais elle insiste sur le fait qu’ils ont besoin d’un arbitre tiers lorsqu’ils discutent des modalités de garde d’enfants d’Albie.

Keanu, flanqué de Karen, rencontre alors Sharon et son avocat, et elle lâche une bombe.

Comment le beau gosse va-t-il réagir à son annonce ?

Dorian pourrait-il avoir de sinistres intentions pour Sharon ?

EastEnders est diffusé du lundi au jeudi à 19h30 sur BBC One.

Keanu n’est pas vraiment impressionné par Dorian, le nouvel ami de Sharon[/caption] BBC

Mais comment réagirait-il si elle quittait la Place ?[/caption]