Sortie Barbie IMAX en septembre avec séquence de crédit de fin

Barbie est toujours aussi fort au box-office mais il franchit déjà les prochaines étapes. Nous avons déjà entendu parler du sortie numérique à venir dans quelques petites semaines… un Et maintenant, le 22 septembre, il sera diffusé sur les écrans IMAX pendant une semaine seulement en Amérique du Nord. Avec également de toutes nouvelles séquences bonus.

« Le un enthousiasme mondial pour Barbie a été bouleversant, humiliant et profondément émouvant », co-scénariste et réalisatrice Greta Gerwig a déclaré dans un communiqué publié par Deadline. « De nombreux fans de Barbie ont fait ce voyage avec nous, et nous ne saurions trop les remercier d’avoir soutenu le film et partagé leur expérience « Barbie » au cinéma, sur les réseaux sociaux et dans le monde entier. Nous avons fait Barbie pour le grand écran, c’est donc un plaisir de pouvoir le présenter sur IMAX, le plus grand écran de tous. Et en guise de remerciement spécial à Barbie fans, nous sommes ravis de partager un peu plus du travail incroyable de nos acteurs et de notre équipe en ajoutant de nouvelles séquences spéciales que nous espérons que le public appréciera.

On ne sait pas combien de nouvelles images ou de quoi il s’agit spécifiquement (un bobine gag? Scènes supprimées? Une combinaison ?) mais ça, en plus de voir le film sur un écran encore plus grand, il ajoutera certainement quelques dollars supplémentaires à sa recette nationale de près de 575 millions de dollars. qui le classe déjà comme le film le plus rentable de l’année.

« Pour nous tous, membres de la communauté des exposants, c’était passionnant de regarder un film original comme Barbie deviendra un succès critique et commercial sans précédent cet été », a déclaré Richard Gelfond, PDG d’IMAX. « Nous sommes ravis de nous associer à Greta, à son équipe de cinéastes et à nos amis de Warner Bros. pour proposer cette édition spéciale de Barbie avec des images inédites exclusivement destinées au public IMAX du monde entier.

On dirait qu’il est temps de le revoir.

