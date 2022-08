Sorti de prison, un militant taiwanais appelle à résister aux menaces de Pékin

“Le plus gros problème pour les Chinois maintenant est qu’ils savent tous que le Parti communiste n’est pas bon, mais ils ne savent pas comment le changer”, a déclaré M. Li. “Au moins, notre exemple peut donner à plus de gens la confiance nécessaire pour croire qu’ils peuvent changer leur situation par leurs propres efforts.”

Né et élevé à Taïwan de parents qui avaient fui la Chine continentale, M. Li était un sympathisant de longue date du mouvement démocratique chinois assiégé. Il a fréquemment discuté des expériences de Taïwan en matière de démocratisation avec des gens en Chine. Il a fait don d’argent et de livres aux proches des Chinois emprisonnés, y compris des avocats des droits de l’homme et des prisonniers politiques. Pendant plusieurs années, il avait voyagé sur le continent sans incident.

Puis, le 19 mars 2017, après que M. Li soit entré dans la ville de Zhuhai, dans le sud de la Chine, il a été emmené dans une prison secrète et interrogé sur son travail et ses liens avec des groupes de la société civile et des organismes gouvernementaux à Taïwan.

“Je savais que j’étais condamné”, a déclaré M. Li.

Lorsqu’un tribunal chinois a condamné M. Li à cinq ans de prison fin 2017, sa femme, de retour à Taïwan, a été dévastée. Elle avait déjà perdu 30 livres. Sa santé s’est détériorée.

Mais elle était catégorique sur une chose : elle avait besoin de projeter sa force. Elle avait passé des années à faire des recherches sur la terreur blanche de Taiwan, une période de répression politique qui a commencé en 1949 et s’est terminée à la fin des années 1980, sous le règne du Kuomintang de Chiang Kai-shek, lorsque des dizaines de milliers de Taiwanais ont été emprisonnés et au moins 1 000 ont été exécutés, souvent soupçonnés d’être des espions communistes.