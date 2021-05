«  Sortez ma bite de votre bouche  »: Jon Jones déchire Chael Sonnen avec une insulte à sa femme alors que d’anciens rivaux de l’UFC se livrent à de vilains querelles en ligne

Jones est absent de la cage depuis plus d’un an depuis qu’il a choisi d’annuler son titre mondial des poids lourds légers à l’avance pour faire son passage tant attendu dans la division des poids lourds – mais Sonnen n’est pas vraiment pris dans le battage médiatique de l’assaut de Jones sur une nouvelle classe de poids.

Je suis sur le point de donner naissance à quelque chose de grand, de quelque chose qui sort de l’ordinaire. – BONY (@JonnyBones) 24 mai 2021

Jon Il existe des moyens plus élégants de faire savoir au monde que vous avez choisi une société de laxatif en tant que sponsor https://t.co/DHFlIBgedz – Chael Sonnen (@ChaelSonnen) 24 mai 2021

Jon Jones accouche … de quoi? pic.twitter.com/7QHqe8gktP – Chael Sonnen (@ChaelSonnen) 25 mai 2021

‘Bones’ a profité des médias sociaux cette semaine pour dire qu’il était « unsur le point de donner naissance à quelque chose de grand, quelque chose qui sort de l’ordinaire« , incitant Sonnen – l’un des porte-parole les plus sarcastiques des arts martiaux mixtes – à riposter pour lui dire qu’il y en a »des moyens plus élégants de faire savoir au monde que vous avez choisi une société de laxatif comme sponsor« .

Sonnen a doublé son insulte le lendemain, tweetant une image grossièrement photoshoppée qui montrait Jones flanqué de son entraîneur Greg Jackson dans une salle d’accouchement d’un hôpital, donnant apparemment naissance à un enfant.

Et cette fois, Jones a pris l’appât.

Dans un tweet supprimé depuis, Jones a répondu à Sonnen en disant: « Votre femme pense-t-elle à moi autant que vous? Pourquoi ma bite est-elle constamment dans ta bouche? Dépassez-moi déjà.

« Aussi réussi que tu es, c’est fou de te voir vivre dans mon ombre comme tu le fais, « Jones a ajouté. »N’oubliez pas que les perdants se concentrent sur les gagnants.

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par BONY (@jonnybones)

« Honnêtement, je ne pouvais pas imaginer détester autant quelqu’un, » il a continué. « Faire des vidéos YouTube sur un homme qui vous a déjà donné un coup de pied dans le cul juste pour gagner un dollar. Vous êtes tellement en dessous de moi que c’est pathétique.

« Je te dirai d’aller te faire foutre toi-même ou de retirer ma bite de ta bouche et tu rentreras à la maison et fêtera avoir attiré l’attention ce jour-là. Sérieusement mec, regardez la position dans laquelle nous nous trouvons.

« Oregon boy a probablement grandi avec toutes les opportunités du monde, mais vous m’avez laissé vous botter le cul et avoir tout ce dont vous rêviez. Je comprends pourquoi tu me détestes. «

La séquence de tweets a depuis été supprimée.

Jones et Sonnen se sont rencontrés dans la cage en 2013 après que les deux hommes se soient affrontés en tant qu’entraîneurs adverses dans une série de l’émission de téléréalité de l’UFC « The Ultimate Fighter ». Jones a dominé le combat et a gagné par TKO au premier tour, mais il a ensuite été révélé que Jones avait subi une fracture à l’orteil dans le combat – l’os dépassant visiblement à travers sa peau.

Maintenant Jon, c’était blessant … pic.twitter.com/l5HaYYtMvb – Chael Sonnen (@ChaelSonnen) 25 mai 2021

Vous avez des problèmes de grammaire là-bas, (ancien) ChampPensez un peu moins $ sur Tequila et un peu plus sur un éditeur – Chael Sonnen (@ChaelSonnen) 25 mai 2021

Je t’ai battu, je t’ai déchiré l’orteil – Chael Sonnen (@ChaelSonnen) 25 mai 2021

« Vous avez des problèmes de grammaire là-bas, (ancien) Champ Spend un peu moins $ sur Tequila et un peu plus sur un éditeur», Répliqua Sonnen.

« Je t’ai battu. Je t’ai arraché l’orteil. FACEZ-LE, » il ajouta.

Sonnen a ensuite suivi avec quelques plaisanteries de sa femme dirigées contre Jones.

Est-ce ma faute si ma femme est plus sexy que les photos que vous aviez sur les murs de votre cellule de prison? – Chael Sonnen (@ChaelSonnen) 26 mai 2021

J’attaquerais votre femme … Mais ….. Vous n’en avez pas uneJe suppose que plusieurs séjours en cure de désintoxication, arrestations et réservations après avoir percuté des femmes enceintes ne crient pas exactement « matériel de mariage » ? – Chael Sonnen (@ChaelSonnen) 26 mai 2021

On s’attendait largement à ce que Jones affronte l’actuel champion des poids lourds de l’UFC Francis Ngannou lors de son premier combat dans sa nouvelle catégorie de poids, mais un différend salarial entre lui et Dana White a signifié que Derrick Lewis a plutôt eu l’occasion de tester la puissance camerounaise dans sa jeune fille. défense de titre.