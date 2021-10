« Sortez et trouvez un autre emploi », dit Sajid Javid aux soignants non vaccinés

Les travailleurs des foyers de soins qui ne souhaitent pas recevoir le vaccin Covid devraient « sortir et trouver un autre emploi », a déclaré le secrétaire à la Santé Sajid Javid dans une attaque cinglante contre les refus de vaccins.

Les syndicats et les prestataires de soins ont averti que le secteur est confronté à une crise de personnel si des milliers de travailleurs perdent leur emploi pour avoir manqué à une obligation légale de se faire vacciner.

La National Care Association a appelé à une pause dans les vaccinations obligatoires, arguant que la politique pourrait conduire à des soins de qualité inférieure ou voir certains foyers devoir fermer leurs portes.

Interrogé sur BBC Radio 4 Aujourd’hui programme s’il envisageait une pause, M. Javid a déclaré: «Non, je ne le ferai pas. Ce que je n’accepte pas, c’est de ralentir l’obligation de vacciner.

Le secrétaire à la Santé a déclaré : « Écoutez, si vous voulez travailler dans une maison de soins, vous travaillez avec certaines des personnes les plus vulnérables de notre pays. Et si vous ne pouvez pas vous donner la peine d’aller vous faire vacciner, alors sortez et allez chercher un autre travail.

M. Javid a ajouté : « Si vous voulez vous occuper [vulnerable people], si vous voulez les nourrir, si vous voulez les mettre au lit, alors vous devriez vous faire vacciner. Si vous n’allez pas vous faire vacciner, alors pourquoi travaillez-vous dans les soins ? »

Interrogé sur la manière dont le pays ferait face aux pénuries de personnel si des dizaines de milliers de soignants quittaient le secteur, M. Javid a déclaré: « Il y a d’autres personnes … qui se manifesteront. »

Nadra Ahmed, présidente exécutive de la National Care Association, a estimé que 70 000 personnes pourraient être contraintes de quitter le secteur en raison de la vaccination obligatoire.

Elle a dit au BMJ dans certains cas, le départ du personnel avait déjà un impact sérieux. « Nous avons entendu parler de fournisseurs qui fermaient les portes, ils ne peuvent tout simplement plus continuer. »

Les travailleurs des maisons de soins en Angleterre ont été invités à subir leur premier vaccin Covid avant la fin du 16 septembre pour respecter la date limite fixée par le gouvernement pour une vaccination complète du 11 novembre.

Le mois dernier, le ministère de la Santé et des Affaires sociales a déclaré que plus de 90 % du personnel des services sociaux éligibles avait reçu une première dose à la date limite, et environ 84 % avaient déjà reçu une deuxième dose.

M. Javid s’est également battu pour que les médecins généralistes fassent davantage de rendez-vous en face à face – insistant sur le fait que le retour à la normalité pré-pandémique « doit aller beaucoup plus vite ».

Les principaux organismes professionnels ont repoussé les appels à ce que les rendez-vous en face à face redeviennent la valeur par défaut, ont averti que les niveaux d’infection à Covid étaient encore trop élevés pour que les pratiques retournent dans des salles d’attente bondées.

Le professeur Martin Marshall, président du Royal College of General Practitioners, a déclaré aux députés le mois dernier: « Il ne sert à rien d’avoir un droit s’il n’est pas livrable pour le moment en raison de la pression de la charge de travail. »

Le secrétaire à la santé a dit Aujourd’hui: « Nous sommes en discussion avec les dirigeants du GP. Nous devons travailler ensemble pour nous assurer que nous pouvons donner aux patients plus de choix qu’ils demandent. »

M. Javid a ajouté : « Il y a des patients qui pourraient préférer la consultation à distance. Mais il y en a d’autres qui préfèrent le face à face. Pour arriver là où nous devons être, il doit y avoir un partenariat avec les médecins généralistes, travaillant ensemble pour atténuer certaines des pressions auxquelles ils sont confrontés. »