Sortez des zones durement touchées et faites le plein de fournitures d’hiver, ont exhorté les Ukrainiens

L’Ukraine pourrait faire face à des pannes d’électricité dans tout le pays jusqu’en mars, a déclaré un expert en énergie, en raison de ce qu’un autre responsable a décrit mardi comme les dommages “colossaux” causés au réseau électrique ukrainien par les frappes aériennes russes incessantes. On dit aux Ukrainiens de faire le plein de fournitures et d’évacuer les zones durement touchées.

“Bien qu’il y ait moins de pannes maintenant, je veux que tout le monde comprenne : très probablement, les Ukrainiens devront vivre avec des pannes jusqu’à au moins fin mars”, a déclaré Sergey Kovalenko, PDG du fournisseur d’énergie privé DTEK Yasno.

“Je pense que nous devons être préparés à différentes options, même les pires. Faites le plein de vêtements chauds, de couvertures, réfléchissez à ce qui vous aidera à attendre un long arrêt”, a-t-il déclaré, s’adressant aux résidents ukrainiens.

La Russie martèle le réseau électrique ukrainien et d’autres infrastructures depuis des semaines, alors que la guerre approche de son jalon de neuf mois. Cet assaut a provoqué des pannes généralisées et privé des millions d’Ukrainiens d’électricité, de chaleur et d’eau.

Un automne exceptionnellement doux fait place à la neige

Kovalenko a déclaré que même s’il n’y avait plus de frappes aériennes russes, des pannes programmées seront nécessaires dans toute l’Ukraine pour garantir que l’électricité est uniformément répartie sur le réseau énergétique dévasté du pays.

Volodymyr Kudrytskyi, chef de l’opérateur de réseau public Ukrenergo, a déclaré mardi que pratiquement aucune centrale thermique ou hydroélectrique n’avait été épargnée après le 15 novembre, bien qu’il ait rejeté la nécessité d’évacuer les civils. Il a déclaré que les dégâts étaient “colossaux”.

Les températures ont été inhabituellement douces en Ukraine cet automne, mais commencent à descendre en dessous de zéro et devraient chuter à -20 ° C ou même plus bas dans certaines régions pendant les mois d’hiver. La neige est déjà arrivée dans de nombreuses régions, dont Kyiv.

Kyiv est photographiée lors d’une panne d’électricité partielle mardi. (Sergei Supinsky/AFP/Getty Images)

“Cet hiver mettra la vie de millions de personnes en Ukraine en danger”, a déclaré le Dr Hans Henri P. Kluge, directeur régional de l’Organisation mondiale de la santé pour l’Europe, en raison du manque d’électricité et des installations sanitaires endommagées en Ukraine.

Les autorités ukrainiennes ont commencé à évacuer les civils des sections récemment libérées des régions méridionales de Kherson et de Mykolaïv, craignant que l’hiver ne soit trop dur pour survivre.

Dans un message Telegram destiné aux habitants de Kherson – en particulier les personnes âgées, les femmes avec enfants et les personnes malades ou handicapées – la vice-première ministre Iryna Vereshchuk a publié un certain nombre de façons dont les résidents peuvent exprimer leur intérêt à partir.

“Vous pouvez être évacué pendant la période hivernale vers des régions plus sûres du pays”, a-t-elle écrit.

REGARDER | Long chemin de retour pour Kherson libéré :

Kherson fait face à une longue route de rétablissement après la libération Denise Brown, coordonnatrice résidente des Nations Unies en Ukraine, du Canada, s’entretient avec Rosemary Barton Live du premier convoi humanitaire à destination de Kherson et des efforts de l’ONU pour aider la ville récemment libérée à se remettre de la guerre.

La bataille pour le terrain s’est poursuivie sans relâche malgré la détérioration des conditions météorologiques, les forces ukrainiennes faisant pression sur les positions russes dans le cadre d’une contre-offensive d’une semaine et les forces de Moscou poursuivant les bombardements et les frappes de missiles.

Dans un développement clé sur le champ de bataille, un responsable ukrainien a reconnu que les forces de Kyiv attaquaient les positions russes sur le Kinburn Spit, qui est une porte d’entrée vers le bassin de la mer Noire et des parties de la région méridionale de Kherson qui sont toujours sous contrôle russe.

Capturer le Kinburn Spit pourrait aider les forces ukrainiennes à pénétrer le territoire que la Russie détient toujours dans la région de Kherson “sous beaucoup moins de tirs d’artillerie russe” que de traverser directement le Dnipro, a déclaré un groupe de réflexion basé à Washington.

L’Institut pour l’étude de la guerre a ajouté que le contrôle de la zone aiderait Kyiv à atténuer les frappes russes sur les ports maritimes du sud de l’Ukraine et permettrait à l’Ukraine d’accroître son activité navale en mer Noire.

Pendant ce temps, le bureau présidentiel ukrainien a déclaré mardi qu’au moins huit civils avaient été tués et 16 blessés au cours des dernières 24 heures, alors que les forces de Moscou utilisaient à nouveau des drones, des roquettes et de l’artillerie lourde pour pilonner huit régions ukrainiennes.

Depuis l’invasion de la Russie le 24 février, la guerre a tué au moins 16 784 civils et blessé 10 189, selon les estimations du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme.

Dans la région orientale de Donetsk, de violents combats se sont poursuivis autour de la ville de Bakhmut, où les forces du Kremlin sont désireuses de remporter une victoire après des semaines de revers militaires embarrassants.

Raid sur le monastère

Pendant ce temps, le service de contre-espionnage ukrainien, des policiers et la Garde nationale du pays ont fouillé mardi l’un des sites chrétiens orthodoxes les plus célèbres de la capitale, Kyiv, après qu’un prêtre eut parlé favorablement de la Russie – l’envahisseur de l’Ukraine – lors d’un service.

Le complexe tentaculaire de Kyiv Pechersk Lavra – ou monastère des grottes – est un trésor culturel ukrainien et le siège de l’aile soutenue par la Russie de l’Église orthodoxe ukrainienne qui relève du patriarcat de Moscou.

Surplombant la rive droite du fleuve Dnipro, c’est un lieu de pèlerinage depuis des siècles.

Un membre des services de sécurité ukrainiens se tient mardi devant l’entrée du monastère Kyiv Pechersk Lavra à Kyiv. Le service a déclaré avoir effectué un raid sur le monastère orthodoxe historique. (Sergei Chuzakov/AFP/Getty Images)

La perquisition, motivée par des soupçons apparents des services de sécurité sur d’éventuelles opérations secrètes russes dans le complexe, a mis en évidence de profondes divisions dans l’église orthodoxe en Ukraine qui ont été accentuées par l’invasion russe de neuf mois.

Des centaines de communautés orthodoxes ukrainiennes ont rompu leurs liens avec la branche gouvernée par Moscou de l’Église orthodoxe ukrainienne qui a longtemps été l’une des principales sources d’influence et de pouvoir russes en Ukraine. Ils sont passés à l’Église orthodoxe ukrainienne.

Mais d’autres restent fidèles au Patriarcat de Moscou. Le complexe monastique de Pechersk Lavra fait partie de cette église. Un journaliste de l’Associated Press a vu des dizaines d’officiers effectuer des contrôles mardi à l’intérieur et à l’extérieur du site, qui est resté ouvert aux visiteurs qui ont montré leurs pièces d’identité.

L’Église orthodoxe russe a condamné le raid comme un “acte d’intimidation”.

La Russie réduit ses dépenses de santé, d’écoles et de routes

Sur le plan intérieur, la Russie prévoit de consacrer près d’un tiers du budget de l’année prochaine à la défense et à la sécurité intérieure tout en réduisant le financement des écoles, des hôpitaux et des routes alors qu’elle détourne de l’argent pour soutenir sa campagne militaire en Ukraine.

Une analyse budgétaire de Reuters montre que Moscou dépensera un total de 207 milliards de dollars canadiens pour la défense et la sécurité, éliminant d’autres priorités au cours d’une année critique menant à une probable réélection du président Vladimir Poutine en 2024.

Les dépenses militaires et de sécurité combinées sont un record pour le Kremlin, mais ne représentent qu’environ 18% de ce que les États-Unis prévoient de dépenser au cours du prochain exercice pour la défense et certains besoins de sécurité nationale, mais pas tous.

La forme changeante du budget reflète les efforts de la Russie pour renforcer son effort militaire en Ukraine, où elle a perdu du terrain depuis septembre malgré la proclamation de l’annexion de quatre régions qu’elle occupe en partie. Poutine a ordonné au gouvernement central et aux plus de 80 régions du pays de travailler plus efficacement ensemble pour répondre aux besoins de l’armée.

Le budget 2023 verra les dépenses consacrées à “l’économie nationale” – y compris les routes, l’agriculture et la recherche et le développement – chuter de 23 %. Les soins de santé recevront 9 % de moins, tandis que les dépenses d’éducation seront réduites de 2 %.

Le président russe Vladimir Poutine applaudit mardi dans sa résidence à l’extérieur de Moscou. (Alexeï Babouchkine/Spoutnik/AFP/Getty Images)

Alors que son pays coupe dans les financements destinés à sa population, le président russe Vladimir Poutine rencontrera dans les prochains jours les mères des réservistes appelées à combattre en Ukraine, a annoncé mardi le Kremlin.

La Russie célèbre la fête des mères le 27 novembre.

Un porte-parole du Kremlin a déclaré que Poutine recevrait “des informations de première main sur la situation réelle”.