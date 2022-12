Sortez de l’ère de la vapeur, Mick Lynch… ou vous détruirez nos chemins de fer pour toujours

Alors que les syndicats se préparent à fermer le réseau ferroviaire pendant la majeure partie de la semaine prochaine, je crains qu’ils ne creusent leurs propres tombes.

En fait, permettez-moi de reformuler. Je ne suis pas un peu inquiet pour le RMT et Aslef. Je crains qu’ils n’emportent le chemin de fer — et les emplois de leurs membres — avec eux.

Le RMT et l’Aslef emporteront le chemin de fer – et les emplois de leurs membres – avec eux ; sur la photo, le patron de RMT, Mick Lynch Crédit : PA

Moins de passagers signifie que le pouvoir de grève est moindre depuis Covid – une autre journée d’action revendicative a entraîné une réduction des services ferroviaires Crédit : Bav Media

Jusqu’à Covid, près des deux tiers des passagers ferroviaires étaient des navetteurs et des voyageurs d’affaires. Et ils payaient des tarifs élevés, donc ils représentaient une part encore plus importante des revenus du chemin de fer.

Il est maintenant évident, pour tout le monde sauf les syndicats, que ces passagers et leur argent ne reviennent pas tous.

Pourquoi voudrais-tu? Les déplacements sont misérables.

Qui veut se tenir face à l’aisselle pendant deux heures par jour, voir à peine ses enfants et payer 4 000 £ par an pour ce privilège ?

Le faire à la victorienne

Les entreprises ont besoin d’économiser de l’argent. Alors pourquoi envoyer des gens à des centaines de kilomètres pour une réunion d’une demi-heure alors que vous pouvez le faire sur Zoom ?

Mais Mick Lynch du RMT a déclaré l’année dernière que Covid était un “écran de fumée” utilisé pour attaquer les “modes de vie” de ses membres.

Et alors que le reste du monde s’est transformé, les syndicats des chemins de fer font grève pour défendre les pratiques de travail non seulement d’avant la pandémie, mais de l’ère de la vapeur.

Des pratiques qui ne font pas que gaspiller de l’argent que le chemin de fer n’a pas, mais qui empirent les services et rendent le réseau moins sûr.

Dans le monde moderne, vous pouvez vérifier les voies pour les défauts avec des caméras et des capteurs sophistiqués sur les trains. Mais les syndicats font grève pour continuer à le faire à la victorienne, en marchant le long de la piste en direct.

Chaque année, des dizaines de ces employés sont blessés ou tués par des trains. C’est aussi plus dangereux pour les passagers. Le globe oculaire Mk I d’un cheminot manque des fissures capillaires et des défauts dans la voie qu’un capteur repérerait.

Toujours dans le monde moderne, les jours où il fallait faire la queue pendant dix minutes à un guichet pour se faire remettre un morceau de carton sont presque révolus. Près de 90 % des passagers achètent instantanément en ligne, sans contact ou par machine.

Les dix agences les plus silencieuses du réseau vendent désormais en moyenne un ticket par jour. Le plus silencieux de tous a vendu 17 billets en trois mois ! Mais les syndicats font grève pour continuer à vendre des billets à la manière des années 1950, le personnel coincé derrière une vitre ne faisant rien alors qu’il pourrait être sur des plateformes aidant les gens.

La perte de passagers signifie deux choses.

Premièrement, le chemin de fer est sous assistance respiratoire des contribuables. Au cours de l’année qui s’est terminée en avril, y compris les investissements dans les infrastructures ainsi que les subventions aux services, le rail a coûté aux contribuables 22,6 milliards de livres sterling, soit 71% de toutes les dépenses du gouvernement central en matière de transport, bien qu’il ne gère que 9% des trajets.

Lorsque la pandémie et la guerre augmentent la demande pour le NHS, l’armée et l’aide aux factures d’énergie, nous ne pouvons pas nous permettre de continuer à dépenser autant pour l’un des rares services pour lesquels la demande a chuté.

Deuxièmement, moins de passagers signifie que la puissance de frappe est moindre. Bien que cette perturbation puisse paralyser Noël pour des millions de familles et d’entreprises, beaucoup plus d’entre nous peuvent travailler ou faire leurs courses à domicile si nécessaire.

C’est une des raisons pour lesquelles les grèves se prolongent. La plupart des gens peuvent vivre avec eux. La plupart des gens en Grande-Bretagne ne voyagent pas beaucoup en train. Et même la plupart des passagers ferroviaires ont maintenant d’autres choix, auxquels les syndicats les obligent.

Donc, si cela continue, la principale victime sera le chemin de fer lui-même. Il sera progressivement écrasé entre des coûts inabordables, des subventions en baisse et toujours plus de passagers fuyant parce que le réseau ne peut pas assurer un service fiable.

Les syndicats doivent accepter la réforme

Il pourrait ne pas y avoir un autre Dr Beeching, président du Conseil des chemins de fer dont le rapport au début des années 1960 a conduit à la suppression d’un tiers des lignes, soit 1 300 milles. Mais il y aura un déclin de style années 1970, avec d’importantes réductions d’horaires et de nombreux emplois ferroviaires perdus.

Pour éviter cette tragédie, tout le monde doit prendre du recul. Les ministres ont judicieusement tenté de dédramatiser le conflit. Et quatre pour cent, l’offre sur la table, ne suffiront pas à le régler.

Mais il y a plus d’argent – ​​et une promesse de non-licenciements forcés – en échange d’une réforme.

Les syndicats doivent accepter qu’ils n’iront pas jusqu’à une hausse correspondant à l’inflation et convenir d’une réforme comme seul moyen de protéger les services.

Je comprends que les gens sont pressés par l’inflation. Mais les cheminots sont plutôt bien payés. Et une augmentation de salaire élevée, un accord sans réforme qui leur coûte leur emploi en quelques années n’est pas non plus un grand résultat pour eux.

Andrew Gilligan était conseiller en transports de Boris Johnson lorsqu’il était Premier ministre Crédit : Ray Wells