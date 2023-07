Sortez avec l’ancien et entrez avec le nouveau Sha’Carri Richardson !

Sha’Carri Richardson s’est arraché l’ancien look, maintenant elle agit comme une toute nouvelle. Elle a abandonné ses cheveux orange vif emblématiques quelques instants avant de remporter le sprint des championnats américains de 100 m, prouvant: «Je ne suis pas de retour. Je suis meilleur. »

Comme beaucoup de stars de la piste avant elle, Richardson court avec style et est connue non seulement pour sa vitesse rapide, mais aussi pour ses cheveux colorés et ses ongles longs et décorés.

Cependant, Richardson a décidé de choquer la foule lorsque son nom a été appelé avant la course de 100 mètres. Elle enleva sa perruque orange vif et la jeta au loin. Symbolisant la perte de son ancien moi et présentant une nouvelle Sha’Carri Richardson aux fans et aux spectateurs.

Sous la perruque orange se trouvaient de longues tresses détaillées avec un dessin d’étoile sur le côté et des reflets blonds à la fin. La révélation a surpris les téléspectateurs et a amené des utilisateurs sur Twitter, comme le vainqueur du trophée Heisman, Robert Griffin III, à déclarer son moment viral comme « l’or de la télévision! »

Sha’Carri Richardson annonce une nouvelle ère après sa suspension controversée

Après avoir remporté sa course de 100 mètres avec un temps de 10,82, Richardson a reconnu sa violation de dopage. La star ultra-rapide a rassuré ses fans en sachant qu’elle est revenue de son erreur passée.

« Maintenant, je me tiens à nouveau ici avec vous. Et je suis prêt, mentalement, physiquement et émotionnellement », a déclaré Richardson. « Je suis ici pour dire: » Je ne suis pas de retour, je vais mieux.

La victoire de Richardson cette semaine à Hayward Field lui a assuré une place aux Championnats du monde à Budapest, en Hongrie, le mois prochain. Richardson a prouvé qu’elle était vraiment cette fille et a couru le 100 m le plus rapide pour une Américaine depuis 2011, avec un temps de 10,71.

À première vue, Richardson semble être de bonne humeur et avoir le temps de sa vie à faire ce qu’elle fait le mieux.