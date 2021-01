L’actrice Sonam Kapoor Ahuja a partagé son mantra: on devrait sortir à un rendez-vous et se livrer aux glucides. Sonam a posté une photo sur Instagram, où elle est vue en train de se gaver de pâtes. Dans l’image monochrome, elle arbore une tenue sombre associée à une veste blanche.

« Parfois, il vous suffit de sortir avec vous-même et de vous adonner à des glucides. C’est le meilleur des soins personnels! Chez l’un de mes préférés, Chucs, avant le niveau 4; dans mon préféré, @bhaane », a écrit Sonam à côté l’image.

Avec une deuxième photo où elle tient un cocktail, elle a écrit: « Je ne peux pas m’arrêter de m’émerveiller devant ces imprimés vintage d’Amalfi et des Cinque Terre qui ornent les murs de Chucs. La soif de voyager en moi a hâte d’y aller un jour! Je me sens mieux dans ma robe en velours @bhaane! «

Sonam a commencé à tourner pour « Blind » à Glasgow, en Écosse. Le film aura un calendrier du début à la fin. Le thriller d’action est réalisé par Shome Makhija, et tourne autour d’un policier aveugle à la recherche d’un tueur en série.

Le casting comprend également les acteurs Vinay Pathak, Purab Kohli et Lilette Dubey. Le film a Sujoy Ghosh, Avishek Ghosh et Manisha W, Pinkesh Nahar et Sachin Nahar ainsi que Hyunwoo Thomas Kim à bord comme producteurs.