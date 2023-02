Sort Your Life Out de Stacey Solomon qualifié de “faux” par des fans en colère

Les téléspectateurs de l’émission de la BBC de Stacey Solomon Sort Your Life Out se sont tous retrouvés avec la même plainte lors du dernier épisode.

L’émission BBC One suit Stacey alors qu’elle tente d’aider les familles à désencombrer et à organiser leurs maisons désordonnées et désordonnées.

Bbc

Les fans de l’émission de Stacey sur la BBC n’ont pas tardé à la qualifier de “faux”[/caption] Bbc

Les téléspectateurs pensaient que les producteurs avaient mis en place les situations[/caption]

Cependant, les fans n’ont pas tardé à appeler le spectacle et ont fustigé les producteurs pour avoir prétendument organisé les événements du spectacle.

Lors du dernier épisode, Stacey et son équipe étaient sur place pour aider la famille Hall à remettre leur maison en forme.

Stacey a été stupéfaite de découvrir que la maison de la famille était tombée dans le désarroi et le chaos avec la révélation que les propriétaires avaient accumulé un total de 2 137 jouets, 452 livres, 13 guitares, 61 tasses et 1 274 outils.

Cependant, de nombreux fans de l’émission n’ont pas été convaincus car tout était comme il semblait car ils n’ont pas tardé à appeler le programme et sa prétendue «fausse».

S’adressant à Twitter, un fan a fulminé: “Absolument mis en place, ce spectacle est.”

Un autre bouillonnait en écrivant: “Le département de production de cette émission a astucieusement arrangé tout cela, totalement truqué, bien que Stacey soit … #sortyourlifeout.”

Tandis qu’un troisième écrit: “Ce doit être une mise en scène.”

Dans l’émission, Stacey a réussi à aider la famille à comprendre que vivre dans une avalanche de désordre n’était pas une façon de vivre et les a aidés à se débarrasser de la plupart de leurs biens anciens, indésirables et sales.

Dans le cadre du processus, la famille a été émue et bouleversée de découvrir qu’elle avait 2 000 £ en espèces et des chèques dans la maison qui étaient passés inaperçus sous les tas de choses qui remplissaient leur maison.

Les propriétaires Julia et Dan ont été choqués de voir la maison rénovée car ils ont dû faire une double réflexion sur les nouvelles configurations des pièces de la maison.

Leurs enfants, Rachel et Noah, ont crié et éclaté d’enthousiasme à l’idée de pouvoir enfin avoir leur propre espace, y compris leur propre garde-robe agréable et soignée, par opposition au dépotoir qu’il était autrefois.

Bbc

Les propriétaires ont réussi à se débarrasser d’une abondance d’articles[/caption]

Sort Your Life Out est diffusé sur BBC1 et BBC iPlayer.