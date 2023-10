Sort Of de Bilal Baig se terminera après la troisième saison à venir

La comédie dramatique créée par Bilal Baig et Fab Filippo Sorte de se terminera après sa troisième saison à venir, ont annoncé jeudi ses organisateurs.

« Cela a été un privilège incroyable de faire ce spectacle au cours de ces trois dernières années, de travailler avec chaque personne, acteurs et équipe, qui ont contribué à faire de notre vision une réalité », ont déclaré Baig et Filippo dans un communiqué commun.

« Nous nous sentons incroyablement chanceux d’avoir reçu votre amour, votre enthousiasme et votre passion pour toutes choses. Sorte de et pour être tout à fait honnête, mettre fin à la série a été une décision très difficile à prendre. »

Lancé en coproduction entre Sphere Media, HBO Max et CBC en 2021, Sorte de a raconté l’histoire de la Torontoise non binaire Sabi Mehboob, une nounou d’une vingtaine d’années aux prises avec divers problèmes liés à sa carrière, sa famille et sa vie amoureuse.

De gauche à droite, Bilal Baig et Fab Filippo apparaissent sur le plateau lors de la production de la dernière saison de Sort Of. (Michael Gibson/CBC)

Dans une interview avec CBC News avant la sortie de la deuxième saison, la star, productrice exécutive et showrunner Baig a déclaré qu’elle s’était vaguement basée sur sa vie d’enfant d’immigrants non conformes au genre, et également sur l’objectif déclaré de se concentrer sur les personnes trans sans enraciner l’histoire uniquement dans le traumatisme.

« Parce que j’ai l’impression d’en avoir assez vu, en particulier pour les personnes trans, les femmes trans de couleur », avaient-ils déclaré à l’époque. « C’est cet équilibre entre, nous y allons pour le vrai, nous y allons pour l’honnêteté – avec un côté de douceur. »

La formule suffisait pour Sorte de connaître un succès considérable tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays. Le public international a réagi suffisamment fortement pour susciter des articles dans le New York Times le Los Angeles Times et Le magazine Time . Le spectacle a été nommé l’un des Les 20 meilleurs spectacles de Rolling Stone en 2022 tandis que Baig lui-même a été nommé l’un des 10 Canadiens à surveiller . Le spectacle a ensuite remporté un Peabody Award et a dominé les Prix Écrans canadiens avec sept victoires – dont celle de la meilleure série comique.

Dans un communiqué, Baig et Fillipo ont déclaré que la conclusion de l’émission n’était pas due au fait qu’elle avait été annulée. Au lieu de cela, ils ont dit qu’il s’agissait d’une décision mutuelle, prise alors que la série atteignait naturellement sa conclusion.

« Nous sommes conscients que les séries comme la nôtre, qui mettent en vedette des personnages queer et trans, ont tendance à être annulées très tôt, et nous savons que cela s’est produit beaucoup récemment », a déclaré Baig dans le communiqué. « Nous voulons dire que ce n’est pas ce qui se passe ici. Nous avons réalisé cette troisième saison en sachant que ce serait la dernière. »

Baig, qui a débuté sa carrière en tant qu’auteur dramatique et travaille actuellement avec les organisations à but non lucratif Story Planet et Paprika Festival, a signé avec une société de représentation de divertissement. Contenu anonyme plus tôt cette année.

La dernière saison de Sorte de sera diffusé sur CBC Gem le 17 novembre, avec deux épisodes diffusés en première par semaine jusqu’à la finale de la saison le 8 décembre.