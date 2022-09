La querelle Urvashi Rautela-Rishabh Pant pourrait-elle enfin toucher à sa fin ? Beaucoup l’ont pensé après qu’une vidéo ait semblé indiquer qu’elle s’était excusée auprès du joueur de cricket. Dans une interview avec InstantBollywood, lorsqu’on lui a demandé si elle avait un message pour Pant, Rautela a dit qu’elle n’avait rien à dire, suivi de “désolé, je suis désolé” avec les mains jointes. Alors que la plupart l’ont interprété comme signifiant qu’elle s’était excusée auprès de Pant, l’acteur a souligné que ce n’était pas le cas. “De nos jours, les articles de presse officiels et les soi-disant pages de mèmes (les pires spécialistes du marketing) sont plus scénarisés que les films ou un [TV] Afficher[!] Ce désolé était pour mes fans et mes proches que je n’avais rien à dire… “, a écrit Rautela dans une histoire Instagram.

Elle a ajouté des hashtags “pourquoi les nouvelles ne sont pas la vérité”, “fausse lumière trompeuse”, “excellent scénario” et “les faits ne sont pas protégés par le droit d’auteur”. Cependant, les mèmes sur les réseaux sociaux avaient déjà été créés à ce moment-là.

Urvashi Rautela dans sa récente interview- “Tout ce que je veux dire (à Pant) c’est ……. Je ne sais pas quoi dire. Pardon. Je suis désolé.”#RishabhPant #UrvashiRautela pic.twitter.com/ccUY2TCmfG — sports__planet__ (@sportsplanet47) 13 septembre 2022

Relax Boys Urvashi ne désolé bol diya #UrvashiRautela pic.twitter.com/8FxWyYsXIk – (@rahulathaya) 13 septembre 2022

Tout a commencé avec la publication Instagram de Rautela (maintenant supprimée) où elle a tiré directement sur Rishabh Pant, l’appelant “Chotu Bhaiya”. “Chotu bhaiyaa devrait jouer au bat ball ot… main koyi munni nahi hoon badnaam hone (je ne suis pas une fille naïve à diffamer) avec le jeune kiddo chéri tere liye #RAKSHABANDHAN mubarak ho.” Elle a également ajouté des hastags – RP CHOTU BHAIYYA (jeune frère) Cougar Hunter et Ne profite pas d’une fille silencieuse », a-t-elle écrit sur sa page Instagram.

C’était en réponse à Pant répondant à son interview où elle affirmait que ‘RP’ avait attendu toute la nuit pour la rencontrer lors d’un de ses tournages à Delhi.

« Monsieur RP est venu dans le hall de l’hôtel et a voulu se rencontrer. Dix heures passèrent et je m’endormis. Je ne pouvais répondre à aucun appel et quand je me suis réveillé, j’ai vu 16 à 17 appels manqués et je me sentais tellement mal que quelqu’un m’attendait et je ne pouvais pas le rencontrer. Je lui ai dit qu’on se verrait quand tu viendrais à Mumbai. Nous nous sommes rencontrés à Mumbai, mais un énorme drame s’est produit avec les paps et tout », a-t-elle déclaré.

Suite à cela, Pant a répondu sans nommer l’actrice. “C’est drôle comme les gens mentent dans les interviews juste pour une faible popularité et pour faire la une des journaux. Triste comme certaines personnes ont soif de gloire et de nom. Que Dieu les bénisse », a-t-il écrit sur des histoires Instagram. Non seulement cela, mais le joueur de cricket a également ajouté des hashtags – Mera Picha Chhoro Behen (laissez-moi tranquille ma sœur) et Jhuth Ki Bhi Limit Hoti Hai (Il y a aussi une limite aux mensonges). Pant a ensuite supprimé ce message.

