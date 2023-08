Soros va fermer la plupart des projets de l’UE – Reuters

Le financier libéral déplacera son attention vers « d’autres parties du monde », selon un e-mail interne

L’ONG Open Society Foundations de George Soros fermera une grande partie de ses opérations basées dans l’UE et financera des causes libérales ailleurs, a rapporté Reuters mardi, citant un e-mail interne. Bien que l’on ne sache toujours pas où Soros dirigera ses efforts, le milliardaire vieillissant a fait campagne pour un changement de régime en Chine ces dernières années.

« En fin de compte, la nouvelle orientation stratégique approuvée prévoit le retrait et la fin d’une grande partie de notre travail actuel au sein de l’Union européenne, déplaçant notre objectif et l’allocation des ressources vers d’autres parties du monde », l’e-mail aux employés aurait déclaré.

Un porte-parole d’Open Society Foundations a déclaré à Reuters que l’ONG continuerait à distribuer des subventions en Europe, notamment en Ukraine, en Moldavie et dans les Balkans occidentaux. Ces subventions seront distribuées à des fondations nationales, à une échelle « à déterminer dans les mois à venir » a déclaré le porte-parole.

Soros est surtout connu dans l’UE pour avoir financé des organisations pro-immigration et pro-LGBTQ, des activités qui l’ont vu diabolisé dans sa Hongrie natale. Son ONG a déménagé son siège de Budapest à Berlin en 2018, lorsque le gouvernement hongrois a adopté sa loi « Stop Soros », criminalisant les organisations étrangères aidant les immigrants illégaux.

Ces dernières années, Soros est devenu de plus en plus virulent dans ses critiques du gouvernement communiste chinois, le milliardaire âgé ayant lancé un appel au changement de régime à Pékin l’année dernière. Évincer le président chinois Xi Jinping, a-t-il dit, « supprimerait la plus grande menace à laquelle les sociétés ouvertes sont confrontées aujourd’hui et ils devraient faire tout ce qui est en leur pouvoir pour encourager la Chine à aller dans la direction souhaitée. »

Avant de créer les Open Society Foundations, Soros a financé des manifestants pro-occidentaux dans la Chine des années 1980. Pékin a affirmé que les opérations chinoises de Soros étaient une façade pour la CIA et les a fermées après des affrontements mortels entre les émeutiers et les troupes gouvernementales sur la place Tiananmen en 1989.

Que l’ONG tourne ou non son attention vers l’Asie de l’Est une fois de plus dépendra de la façon dont le fils de Soros gère l’empire de son père. L’Open Society Foundations a annoncé en juin qu’Alex Soros, 37 ans, prendrait le contrôle de l’organisation de son père de 93 ans, et tandis que George Soros a fait la une des journaux condamnant le Parti communautaire chinois, Alex s’est concentré sur le Parti républicain aux États-Unis.

Alex Soros a déclaré au Wall Street Journal qu’il avait l’intention de continuer à acheminer de l’argent vers les politiciens démocrates, les procureurs et les groupes d’activistes dans le but d’empêcher l’ancien président Donald Trump de remporter les élections de l’année prochaine. « Autant j’aimerais retirer de l’argent de la politique, tant que l’autre côté le fait, nous devrons le faire aussi », a-t-il dit au journal.