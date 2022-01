Soros stocke son trésor de guerre pour les démocrates avant les mi-mandats

Le financier libéral a mis de côté 125 millions de dollars pour influencer les prochaines élections de mi-mandat

Le mégadonateur libéral George Soros a versé 125 millions de dollars à Democracy PAC, un comité d’action politique visant à soutenir les démocrates en novembre. Les dépenses de Soros pour ce PAC éclipsent déjà les millions qu’il a donnés en 2020.

Soros a annoncé son investissement dans un communiqué vendredi, rapporté pour la première fois par Politico. L’argent servira à soutenir « des causes et des candidats, quel que soit le parti politique » qui sont investis dans « renforcer l’infrastructure de la démocratie américaine : droits de vote et participation civique, libertés et droits civils, et état de droit », a déclaré le milliardaire libéral.

Bien que Soros ait promis de l’argent aux candidats « quel que soit le parti politique » la part du lion ira probablement aux démocrates, sur la base des opinions politiques de Soros et des dons passés.

Le don signifie que Soros a déjà donné à Democracy PAC beaucoup plus d’argent qu’il ne l’a fait lors du cycle électoral de 2020, ce qui n’est pas surprenant étant donné que les sondages montrent que les démocrates devront se battre bec et ongles pour conserver leur contrôle sur le Congrès en novembre. En 2020, Soros a donné à Democracy PAC 80 millions de dollars, que le PAC a ensuite versés à une myriade de causes et de candidats.

Le fils de Soros, Alexander, est président de Democracy PAC, et il a expliqué à Politico comment la famille considère cet investissement comme un investissement à long terme, rendu nécessaire par le supposé « menace générationnelle » posé à « notre démocratie » par la droite.

Democracy PAC publiera ses chiffres de dépenses la semaine prochaine, après avoir rempli la commission électorale fédérale. Selon Politico, cependant, il a déjà envoyé 2,5 millions de dollars à la majorité du Sénat PAC et 1 million de dollars à la majorité de la Chambre PAC, visant à préserver l’emprise démocrate sur le Sénat et la Chambre des représentants respectivement. Un autre million de dollars a été envoyé à l’Association démocratique des secrétaires d’État, soulignant l’intérêt de Soros pour les courses à scrutin réduit.

Les secrétaires d’État supervisent les élections, et leur rôle est devenu évident en 2020 lorsqu’est venu le temps de certifier une élection qui, selon l’ancien président Donald Trump, était « gréé » contre lui.

Soros s’est également intéressé aux courses des procureurs de district et des shérifs, versant 17 millions de dollars dans ces concours entre 2015 et 2019 pour soutenir les candidats d’extrême gauche. Certains de ces candidats financés par Soros supervisent désormais les poursuites dans les grandes villes américaines. L’avocate du circuit de Saint-Louis, Kimberly Gardner, l’avocate générale de San Francisco, Chesa Boudin, et l’AG de Philadelphie, Larry Krasner, ont également vu leurs campagnes financées par Soros et ont été accusées par les républicains des vagues de criminalité que leurs villes ont connues depuis.

De l’autre côté de l’allée, Save America PAC de Trump a déjà levé presque autant d’argent que Democracy PAC de Soros en 2020, et dispose actuellement d’environ 60 millions de dollars. Cet argent, combiné à l’approbation par Trump des candidats conservateurs, sera un puissant contrepoids aux ressources quasi illimitées de Soros alors que la guerre des dépenses de 2022 se réchauffe.