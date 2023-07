Soros annonce d’importantes suppressions d’emplois

L’organisation caritative mondiale dirigée par le milliardaire va supprimer au moins 40% de ses effectifs

L’organisation à but non lucratif Open Society Foundations dirigée par le milliardaire et philanthrope George Soros licencie bon nombre de ses employés dans le cadre de la réorganisation en cours.

Le processus comprend « une réduction substantielle des effectifs de pas moins de 40 % à l’échelle mondiale », a déclaré un porte-parole aux agences de presse américaines. L’organisme de bienfaisance employait plus de 500 personnes à la fin de 2021, selon Bloomberg.

Vendredi, le conseil d’administration de l’association a publié une déclaration annonçant « changements importants » au modèle opérationnel « destiné à maximiser l’impact d’Open Society en aidant à contrer les forces qui menacent actuellement les sociétés ouvertes et libres. »

Soros, 92 ans, est en train de céder le contrôle de son empire de 25 milliards de dollars à son fils Alexander, 37 ans. Le jeune Soros a déclaré au Wall Street Journal le mois dernier que ses opinions sont similaires à celles de son père et qu’il est « plus politique ».

Soros, qui a fait fortune dans la finance et la gestion de fonds spéculatifs, a défendu diverses causes libérales et progressistes dans son pays et à l’étranger, ce qui a souvent attiré les critiques des conservateurs.

Des pays comme la Russie et la Hongrie ont accusé Soros de se mêler de leurs affaires intérieures. En 2015, la Russie a interdit plusieurs ONG affiliées à Soros « indésirable » organisations.