Soriot, PDG d’AstraZeneca, dénonce les retards de livraison du vaccin COVID

Les eurodéputés ont dirigé leur colère contre le PDG d’AstraZeneca, Pascal Soriot, alors qu’ils souhaitaient plus de clarté sur les livraisons de vaccins et des explications sur les pénuries persistantes.

Soriot a participé à une audition virtuelle du Parlement européen jeudi après-midi aux côtés d’autres PDG des sociétés pharmaceutiques qui ont signé des contrats de vaccins avec la Commission européenne, notamment CureVac, Novavax et Moderna.

Le chef d’AstraZeneca a déclaré que la société fournirait à l’UE 40 millions de doses au premier trimestre de cette année. Cela représente une nette diminution par rapport à l’engagement initial, qui se situait entre 80 et 120 millions de doses pour la même période.

Les réductions de l’offre de vaccins ont provoqué une dispute publique avec les chefs de l’UE fin janvier.

Jeudi, la colère de la dispute était encore palpable dans l’interrogatoire des députés, qui ont dirigé la majorité des enquêtes – ainsi que le ton le plus dur – vers Soriot.

Mais l’exécutif s’en est tenu à son scénario et a fourni des réponses techniques axées sur les spécificités de la production de vaccins.

«Comment est-il possible que vous n’ayez aucune idée?

La grillade a commencé avec l’eurodéputée néerlandaise Esther de Lange, du Parti populaire européen, qui a demandé à Soriot si l’entreprise avait des contrats préexistants liant la production basée dans l’UE à l’approvisionnement britannique en doses.

De Lange voulait également savoir pourquoi AstraZeneca avait annoncé des réductions aussi importantes de ses livraisons dans l’UE, compte tenu des similitudes entre les contrats de l’UE et du Royaume-Uni.

« Avez-vous sciemment contracté des obligations que vous saviez que vous ne pouviez pas respecter envers toutes les parties? » elle a demandé.

Soriot a fait valoir que le gouvernement britannique s’était intéressé « très tôt » au candidat vaccin et a offert de l’argent pour financer son développement ainsi que sa production au Royaume-Uni et aux Pays-Bas.

Il a déclaré qu’à l’heure actuelle, «l’écrasante majorité» des doses produites à l’intérieur de l’UE, y compris dans l’usine néerlandaise, sont envoyées vers les pays de l’UE.

Le PDG a expliqué que la raison des retards d’approvisionnement était le faible rendement atteint dans les usines de l’UE. Le rendement se réfère au nombre de doses que l’entreprise peut extraire de chaque litre à l’intérieur des bioréacteurs. Soriot a déclaré que certains sites délivraient 5 000 doses par litre, tandis que d’autres, principalement dans l’UE, n’en avaient que la moitié.

« Le rendement s’améliore », a déclaré Soriot à plusieurs reprises lors de l’audience.

« Au deuxième trimestre, nous [will] rattraper le volume que nous avions prévu de produire à l’origine. Et ces sites seront diversifiés à travers le monde. «

À un moment donné au cours de la réunion virtuelle, le chef d’AstraZeneca a déclaré que même si l’entreprise détournait «la totalité de l’approvisionnement» du Royaume-Uni et l’envoyait à la place vers l’UE, cela ne ferait pas une grande différence pour le déploiement des vaccins du bloc.

« Comment est-il possible que vous n’ayez aucune idée? » a déclaré l’eurodéputée finlandaise Silvia Modig, qui a qualifié Soriot de « morceau de savon » à cause de ses prétendues déclarations contradictoires ces dernières semaines.

Un autre argument que Soriot a souvent utilisé pour sa défense était le fait que, contrairement au gouvernement britannique, l’UE n’a financé que la fabrication du vaccin, pas son développement. L’insistance de Soriot sur ce point semble indiquer que le financement a joué un rôle clé dans la vitesse divergente des livraisons.

Soriot a également souligné la nécessité de transférer la technologie, ce qui implique l’envoi d’ingénieurs sur les sites afin de former le personnel, un processus qu’il a qualifié de complexe et de longue haleine.

Lorsqu’on lui a demandé si le partage de brevets avec des tiers pouvait aider à augmenter la production et à remédier aux pénuries, le PDG a déclaré que la question des retards ne concernait pas « le partage, mais la mise à l’échelle ».

Le PDG a approuvé la stratégie du Royaume-Uni consistant à donner la priorité à la première dose du vaccin, citant un étude récente en Écosse, cela montre que le premier coup d’AstraZeneca a réduit le risque d’hospitalisation de 94 pour cent.

Une confiance croissante dans les livraisons

Outre Soriot, la première partie de l’audience a également réuni Stéphane Bancel, PDG de Moderna; Franz-Werner Haas, PDG de CureVac; et Stan Erck, président et chef de la direction de Novavax.

CureVac a annoncé que son vaccin candidat était déjà en phase trois essais et espère obtenir l’approbation conditionnelle du marché d’ici la fin mai ou début juin. L’entreprise espère produire 300 millions de doses tout au long de cette année et un milliard en 2022.

Le PDG Haas a déclaré que les essais préliminaires ont montré que son vaccin était efficace contre les variantes détectées pour la première fois en Afrique du Sud et au Royaume-Uni.

Novavax, dont le vaccin n’a pas été approuvé par l’Agence européenne des médicaments, projette d’émettre environ 150 millions de doses par mois, pour un total annuel de deux milliards.

Moderna a exprimé une confiance similaire dans sa capacité à augmenter sa production, visant à distribuer 1,4 milliard de doses en 2022.

« L’approvisionnement européen est l’un des plus grands engagements de Moderna à ce jour », a déclaré Bancel.

Les PDG ont fréquemment fait référence à l’effort «non-stop» et «sans précédent» qui se déroule au sein de leurs entreprises, qui devraient fournir des coups pour le monde entier.

Ils ont également évoqué les «problèmes de démarrage» liés à la nécessité de mobiliser des capitaux, d’augmenter la capacité et d’utiliser la nouvelle technologie d’ARNm à grande échelle.

La session était co-animée par Pascal Canfin, président de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (ENVI) et par Cristian Silviu Bușoi, président de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie (ITRE) du Parlement européen.

« Nous avons gagné sur la recherche, maintenant nous devons gagner sur la production de masse », a déclaré Canfin, qui a rappelé aux PDG leurs engagements contractuels envers les 430 millions de citoyens européens.