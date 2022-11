Sorensen déclare la victoire, mais la 17e course au Congrès avec King reste serrée – Shaw Local

Eric Sorensen a déclaré la victoire du jour au lendemain dans sa course contre Esther Joy King pour le siège du 17e district de l’Illinois à la Chambre des États-Unis, mais les retours non officiels sont restés trop proches pour que l’Associated Press puisse appeler.

Sorensen, un démocrate et ancien météorologue à la télévision, a célébré avec un discours de victoire : “Le météorologue va au Congrès.”

King, une républicaine faisant sa deuxième offre pour le siège autrefois occupé par Cheri Bustos, n’a pas répondu.

Dans les publications sur les réseaux sociaux, Sorensen a écrit : « Aujourd’hui, nous disons haut et fort : cet espace est spécial et il va être représenté par quelqu’un qui a passé presque toute sa vie à vivre, travailler et s’engager activement dans notre communauté ici, et s’assurera que notre communauté a un siège à la table.

Mercredi matin et avec 88% des voix comptées, les retours non officiels montraient Sorensen avec 114 210 voix ou 51,7% sur les 106 693 voix de King, ou 48,3%.

Le district aura un nouveau représentant pour la première fois en une décennie.

Bustos, une démocrate d’East Moline, a annoncé en avril 2021 qu’elle ne se représenterait pas après son cinquième mandat.

King a perdu une campagne serrée contre Bustos en 2020, avec 48% des voix contre 52% pour Bustos.

King est un officier du JAG dans la réserve de l’armée américaine et pratique le droit à East Moline, en se concentrant sur l’immobilier.

Sorensen a été météorologue à la télévision à Rockford pendant 11 ans et dans les Quad Cities pendant sept ans. Il serait le premier membre du Congrès ouvertement gay de l’État s’il était élu.

Le 17e arrondissement redessiné comprend les métros de Peoria, Bloomington-Normal, les Quad Cities et Rockford.

King a fait campagne sur des questions telles que l’inflation et la criminalité – blâmant le leadership démocrate pour l’inflation – voulant freiner les dépenses gouvernementales pour ralentir l’économie, a-t-elle déclaré lors d’un débat entre candidats début octobre à l’Université Bradley.

Sorensen a fait campagne sur l’inflation, les droits reproductifs et le changement climatique. En ce qui concerne l’inflation, il a parlé de l’utilisation de plusieurs mesures d’atténuation, telles que permettre à Medicare de négocier les prix des médicaments sur ordonnance avec les sociétés pharmaceutiques et des allégements de la taxe de vente.

Tous deux ont parlé de la nécessité de développer les opportunités d’emploi dans le district ainsi que de l’importance du Farm Bill.

À propos de l’avortement, Sorensen a déclaré que l’avortement est un soin de santé et que le gouvernement ne devrait pas dire aux gens ce qu’ils peuvent ou ne peuvent pas faire de leur corps. King a déclaré qu’elle était contre l’avortement sur la base de sa foi et approuve l’annulation de Roe v. Wade. Elle a également critiqué les lois d’accès à l’avortement de l’État sous le gouverneur JB Pritzker, mais soutient les exceptions en cas de viol, d’inceste et pour protéger la vie de la mère.

Les analystes électoraux ont largement identifié la course comme un tirage au sort, et des millions ont été dépensés pour des publicités de campagne ciblées.

Plus de 7 millions de dollars ont été dépensés par les super PAC, les comités nationaux du parti et d’autres comités non candidats pour plaider pour ou contre les candidats.

King a levé près de 4,6 millions de dollars et dépensé 3,8 millions de dollars, tandis que Sorenson a levé 2,5 millions de dollars et dépensé 2,2 millions de dollars.