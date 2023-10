ROCK ISLAND – Le représentant américain Eric Sorensen, démocrate représentant le 17e district du Congrès de l’Illinois, a annoncé un financement de plus de 1,2 million de dollars accordé à 12 petites entreprises et producteurs agricoles ruraux pour réduire les coûts énergétiques et renforcer leur résilience énergétique.

« Avec tant de familles, d’agriculteurs et de petites entreprises aux prises avec la hausse des coûts, je suis ravi d’annoncer un financement essentiel accordé à notre région pour réduire les prix de l’énergie et construire un centre et un nord-ouest de l’Illinois plus durables », a déclaré Sorensen dans un communiqué de presse publié. Vendredi. «Je continuerai de veiller à ce que notre district ait une place à la table des initiatives qui apportent un soulagement alors que les familles font face à la hausse des prix.»

Ce financement fait partie du programme Rural Energy for America (REAP) de l’USDA, qui accorde des fonds aux entités éligibles pour mettre en œuvre des projets d’énergie renouvelable et apporter des améliorations en matière d’efficacité énergétique.

Les 12 projets attribués aux entreprises du nord-ouest de l’Illinois sont :

17 981 $ pour Harris Accounting à Macomb

Cet investissement dans le développement rural servira à acheter un panneau solaire de 11 kilowatts pour Harris Accounting. Ce projet permettra de réaliser des économies de plus de 2 600 $ par année et remplacera 13 945 kilowattheures par année, soit suffisamment d’énergie pour alimenter une maison.

57 000 $ pour Daniel Lewis à Macomb

Cet investissement dans le développement rural servira à installer un panneau solaire de 37 kilowatts pour aider à alimenter l’entreprise. Lewis exploite une entreprise de location de biens immobiliers située à Macomb. Ce projet permettra de réaliser des économies de plus de 7 200 $ par année et remplacera 47 262 kilowattheures par année, soit suffisamment d’énergie pour alimenter quatre maisons.

779 830 $ pour Rock River Lumber and Grain Co. à Prophetstown

Cet investissement dans le développement rural servira à acheter et à installer des panneaux solaires de 402, 87, 188 et 248 kilowatts chez Rock River Lumber and Grain Co., une entreprise exploitant des silos à grains à Hooppole, Tampico, Morrison et Walnut. Le projet permettra à l’entreprise d’économiser chaque année plus de 114 100 $ et de remplacer 1 264 959 kilowatts par heure, soit suffisamment d’énergie pour alimenter 116 foyers.

20 000 $ pour Edward Dykstra à Thomson

Cet investissement dans le développement rural servira à acheter un panneau solaire de 17 kilowatts pour aider à alimenter les fermes Edward Dykstra. Ce projet permettra de réaliser des économies de plus de 1 800 $ par année et remplacera 14 372 kilowattheures par année, soit suffisamment d’énergie pour alimenter une maison.

29 804 $ pour les fermes anglaises à Maquon

Cet investissement dans le développement rural servira à installer un panneau solaire de 30 kilowatts à England Farms Inc., une ferme de production céréalière et animale à Maquon. Le projet permettra à la ferme d’économiser chaque année plus de 3 000 $ et de remplacer 33 015 kilowattheures, soit suffisamment d’énergie pour alimenter trois maisons.

41 534 $ pour Kevin Malley à Galesburg

Cet investissement dans le développement rural servira à installer un panneau solaire de 25 kilowatts pour aider à alimenter la ferme de Kevin Malley, un producteur de céréales à Galesburg. Le projet permettra à la ferme d’économiser chaque année plus de 3 400 $ et de remplacer 35 203 kilowattheures, soit suffisamment d’énergie pour alimenter trois maisons.

33 578 $ pour Dennis Olson dans Alexis

Cet investissement dans le développement rural servira à installer un panneau solaire de 25 kilowatts pour alimenter la ferme. Dennis Olson est un producteur de céréales situé à Alexis. Ce projet permettra de réaliser des économies de plus de 3 300 $ par année et remplacera 34 091 kilowattheures par année, soit suffisamment d’énergie pour alimenter trois maisons.

48 980 $ pour les ventes de Foster Coach à Sterling

Cet investissement dans le développement rural servira à installer un panneau solaire de 68 kilowatts pour aider à alimenter l’entreprise. Foster Coach Sales exploite une entreprise de vente de VR située à Sterling. Ce projet permettra de réaliser des économies de plus de 9 200 $ par année et remplacera 75 790 kilowattheures par année, soit suffisamment d’énergie pour alimenter huit foyers.

112 512 $ pour Marc Melton à Prophetstown

Cet investissement dans le développement rural servira à installer des panneaux solaires de 33, 27 et 13 kilowatts pour aider à alimenter la ferme. Melton est un producteur de céréales situé à Tampico et Prophetstown. Ce projet permettra de réaliser des économies de plus de 12 700 $ par année et remplacera 98 481 kilowattheures par année, soit suffisamment d’énergie pour alimenter neuf foyers.

26 519 $ pour Mark Heun à Érié

Cet investissement dans le développement rural servira à installer un panneau solaire de 35 kilowatts pour aider à alimenter la ferme de Mark Heun, un producteur de céréales à Érié. Le projet permettra à la ferme d’économiser chaque année plus de 4 700 $ et de remplacer 31 714 kilowattheures, soit suffisamment d’énergie pour alimenter deux maisons.

28 290 $ pour Rock River Auto Body à Sterling

Cet investissement dans le développement rural servira à installer un panneau solaire de 35 kilowatts pour aider à alimenter l’entreprise. Rock River Auto Body exploite un atelier de réparation automobile situé à Sterling. Ce projet permettra de réaliser des économies de plus de 6 900 $ par année et remplacera 44 460 kilowattheures par année, soit suffisamment d’énergie pour alimenter quatre maisons.

45 222 $ pour Roger Seiboldt à Victoria

Cet investissement dans le développement rural servira à installer un panneau solaire de 20 kilowatts pour aider à alimenter la ferme de Roger Seiboldt, un producteur céréalier de Victoria. Le projet permettra à la ferme d’économiser chaque année plus de 3 200 $ et de remplacer 28 482 kilowattheures, soit suffisamment d’énergie pour alimenter deux maisons.