Note de l’éditeur : Que vous croyiez ou non aux fantômes et aux hantises, il s’agit de l’une des nombreuses histoires effrayantes de traditions locales que Shaw Local News Network partagera avec ses lecteurs dans l’esprit d’Halloween.

Au fond d’une réserve de Lockport se trouvent les trois tombes des membres de la famille du premier colon de Lockport.

C’est un endroit où les gens entendent des voix fantomatiques et des ricanements de sorcières, même en plein jour, selon la légende locale.

Mais est-ce vrai ? Ou s’agit-il simplement de l’histoire de Will County, une histoire à raconter à l’occasion d’Halloween ?

Et qui est enterré là-bas ?

Le cimetière de Runyon Preserve abrite les restes d’Anna Hornbecker Runyon, Winfred Runyon et Oliver Runyon. Ce sont la première épouse et les deux fils d’Armstead Runyon, le premier colon de Lockport.

Anna Hornbecker Runyon est décédée à 38 ans. Winfred est décédé peu avant son deuxième anniversaire. Olivier est décédé à 7 ans.

La pierre tombale d’Anna Runyon se trouve dans le cimetière de la famille Runyon, dans la réserve Runyon à Lockport. Les rumeurs disent que les gens peuvent entendre des voix obsédantes dans les bois entourant le cimetière. (Gary Middendorf/Gary Middendorf)

Les 14 premiers enfants d’Armstead Runyon sont nés à Lockport. Les sept derniers sont nés à Onisbo, en Californie, selon le bulletin d’information de la Sacramento River Delta Historical Society de décembre 1995.

Le plus jeune enfant d’Armstead Runyon est décédé à l’âge de 1 an en 1867, selon le bulletin d’information. Alexander Newton, le septième enfant, est revenu à Lockport à un moment donné, indique le bulletin d’information.

Armstead Runyon est décédé le 8 septembre 1876 à Santa Rosa, en Californie.

Le district de réserve forestière du comté de Will est actuellement propriétaire de la réserve et du cimetière.

Mary Lou Wohlstrom de Joliet, fondatrice de la Chicago Paranormal Research Society, a entendu parler des légendes entourant le cimetière de Runyon et la réserve de Runyon. Ainsi, un jour de 2013, a déclaré Wohlstrom, elle a emmené une équipe pour étudier la région.

Nous nous sentions en sécurité à l’intérieur du cimetière. À l’extérieur du cimetière, c’était totalement différent. — Mary Lou Wohlstrom de Joliet et fondatrice de la Chicago Paranormal Research Society

Wohlstrom a déclaré que les gens l’avaient avertie de rester à l’écart de la zone parce que les sorcières y pratiquaient. Elle a dit qu’elle avait même cru entendre des ricanements alors qu’elle garait sa voiture sur le site.

Mais Wohlström ne connaissait pas les détails précis du cimetière et fut donc surprise de n’y trouver que trois tombes.

« Le cimetière lui-même était plutôt paisible », a déclaré Wohlstrom.

La majeure partie de l’activité détectée par Wohlstrom se déroulait en réalité dans les bois, a-t-elle déclaré.

« Il semblait y avoir, pour une raison quelconque, beaucoup d’activité avec l’équipement », a déclaré Wohlstrom. « Mais il n’y avait rien d’électrique là-bas, aucune raison pour que l’équipement se comporte de manière folle. Mais dans les bois, ça ne faisait pas du bien.

Le cimetière de la famille Runyon est isolé dans la réserve Runyon à Lockport. La tradition locale raconte que les gens peuvent entendre des voix obsédantes dans les bois entourant le cimetière. (Gary Middendorf/Gary Middendorf)

Wohlstrom a déclaré qu’elle avait également entendu un son dans les bois qui ressemblait à un cri de faucon ou à quelqu’un qui souffrait.

« Quand cela s’est reproduit, nous avons vu quelque chose courir derrière nous », a déclaré Wohlstrom.

C’est alors que Wohlstrom a passé en revue les possibilités :

« OK, ce n’était peut-être pas un oiseau. »

« OK, nous sommes à l’air libre et quelqu’un nous a vu arriver là-haut. »

« Peut-être que quelqu’un se moque de nous. »

Wohlstrom a déclaré qu’elle avait la sensation d’être entourée de gens dans les bois. Elle a déclaré qu’un « sensible » de son groupe avait l’impression d’être pris dans une embuscade.

« Elle était en état d’alerte », a déclaré Wohlstrom. « Elle sentait que quelque chose n’allait pas ici. Et elle voulait toujours que nous partions.

Wohlstrom a déclaré qu’elle avait également entendu des chants dans les bois. Mais elle ne pouvait pas déterminer si le son était paranormal ou si « des gens idiots essayaient de nous effrayer ».

« Nous nous sentions en sécurité à l’intérieur du cimetière. À l’extérieur du cimetière, c’était totalement différent », a déclaré Wohlstrom. « C’était la sensation la plus étrange. »

L’équipe est donc retournée au cimetière, où Wohlstrom a cru entendre une femme pleurer, a-t-elle déclaré.

« Mais c’était comme un cri doux et doux », a-t-elle déclaré. « Le seul [electronic voice phenomenon] ce que nous avons eu ressemblait à un petit garçon appelant « Maman ». »

Une application de chasse aux fantômes montre des pics d’activité paranormale et Electronic Voice Phenomena capte les mots « Leave Me » sur le site du cimetière de la famille Runyon à Lockport. La tradition locale raconte que les gens peuvent entendre des voix obsédantes dans les bois entourant le cimetière. (Gary Middendorf/Gary Middendorf)

Wohlstrom a déclaré qu’ils avaient dit une petite prière pour que les gens « reposent en paix ».

« Et puis nous sommes partis », dit-elle.

La société généalogique et historique de la région de Lockport et le district de réserve forestière du comté de Will offrent de nombreuses informations sur le cimetière de Runyon et la réserve de Runyon.

Visite lockporthistory.org/runyon/runyon.htm et reconnecteraveclanature.org.