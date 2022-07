Sophomore Donovan Olugbode voit le recrutement se réchauffer, prêt à diriger le corps de réception dynamique de Montini – Shaw Local

ST. CHARLES – L’entraîneur de football de Montini, Mike Bukovsky, a plaisanté en plaisantant en disant qu’il avait récemment fait une course avec Donovan Olugbode pour voir qui plongerait en premier dans un match de basket.

“Il l’a fait la semaine dernière. Il m’a battu », a déclaré Bukovsky. “J’étais fermé. Il était effrayé.”

Blague à part, Olugbode est un talent en plein essor.

Le receveur de deuxième année de 6 pieds 2 pouces de Montini s’est appuyé sur une solide saison de première année l’automne dernier avec des performances impressionnantes lors de vitrines 7 contre 7 plus tôt cette année. En juin, il a reçu des offres de bourses de l’Iowa, du Missouri et du Nebraska après avoir participé à chacun des camps de ces écoles.

“Je savais que ça allait arriver, mais ça fait du bien de savoir qu’ils me regardent et que je vais bien”, a déclaré Olugbode.

Olugbode est l’une des raisons pour lesquelles Bukovsky pense que ses Broncos peuvent rebondir après une saison décevante selon leurs normes. Montini en 2021 est allé 3-6, manquant les séries éliminatoires pour la première fois depuis 1992.

Montini était en action le 30 juin au Fox Valley 7 contre 7 à St. Charles North.

“Je me sens vraiment bien”, a déclaré Bukovsky. «Nous avons beaucoup de jeunes gars, beaucoup de nouvelles choses offensives que nous mettons en place. Nous sommes là où nous devons être. Le plus important est que nous devons travailler sur notre défense et nous améliorer. J’aime notre attitude hors saison. C’est beaucoup mieux que ça fait un moment. Si c’est un indicateur, nous avons l’air bien, mais vous savez quand vous jouez notre calendrier, chaque semaine est une guerre. Nous devons être prêts.

Bukovsky aime certainement l’attitude et l’éthique de travail dont a fait preuve son talentueux jeune receveur.

“Donovan est un joueur spécial et il le sait et il fait tout de la bonne façon”, a déclaré Bukovsky. « Ce qui compte, c’est qu’il apprend, qu’il grandit et qu’il absorbe tout comme une éponge. Il veut s’améliorer. Après l’entraînement de basket-ball, il était dans la salle de musculation à battre des poids pour devenir aussi fort que possible.

Olugbode a dit qu’il était «OK» avec sa première année, mais il a travaillé pour devenir plus fort, plus rapide et plus agile et pour parcourir de meilleurs itinéraires. Des compétitions comme celle de Saint-Charles aident.

“Cela fait du bien de concourir contre des écoles avec lesquelles vous ne joueriez pas normalement en conférence ou pendant la saison”, a déclaré Olugbode.

“Donovan a vraiment appris à peaufiner ses routes et c’est un compétiteur”, a déclaré Bukovsky. «Il peut sauter et aussi avec sa longueur, il a un excellent rayon de prise. Il est tout, il peut tout faire, un jeune homme très talentueux. Mais nous avons des gars autour de lui.

Le quart-arrière de Montini Cole Teschner passe le ballon lors d’un tournoi 7 contre 7 à l’école secondaire St. Charles North le jeudi 30 juin 2022. (Sandy Bressner – [email protected])

Bukovsky est assez optimiste quant à son corps de réception dans son ensemble. Mingo Nixon revient également, JJ Turner était le meilleur receveur de Montini l’an dernier en deuxième année avec 48 attrapés pour 650 verges et Trey Barrett est de retour après une blessure au milieu de la saison dernière.

“Nous avons le potentiel d’avoir un corps de réception très profond et bon”, a déclaré Bukovsky.

Le quart-arrière senior Cole Teschner est également de retour, tout comme le junior polyvalent et polyvalent Dominic Catalano. Le junior Alex Marre serait le porteur de ballon principal de Montini après le transfert de Joshua Robinson à Bolingbrook.

“Alex a eu trois très bons matchs en deuxième année, puis il s’est cassé la jambe”, a déclaré Bukovsky. “Je pense qu’il sera un joueur spécial et montrera vraiment beaucoup de gens. Il a une chance de montrer ce qu’il sait faire. »

Défensivement, Michael Wind et Luke Cushing seront de retour sur la ligne. Trois secondeurs ont de l’expérience – le partant de troisième année Jonathan Goff, George Asay et Caden Phengkeokaisone.

“Le secondaire est un excellent mélange de gars vraiment talentueux et de gars vétérans”, a déclaré Bukovsky. «Je pense que nous avons tout compris. Cela dépendra de notre attitude et de notre éthique de travail.