Sophie Winkleman fait des confessions franches sur Kate Middleton et le roi Charles

Sophie Winkleman a fait des confessions franches sur la princesse Kate et le roi Charles dans une nouvelle interview.

Lady Frederick Windsor, la demi-sœur de Claudia Winkleman, s’est mariée avec la famille royale « chaleureuse et solidaire » en 2009.

Sophie, 44 ans, a fait l’éloge de ses proches royaux « chaleureux et solidaires », dont le roi et la princesse de Galles.

« Il lutte contre le cancer et ne s’accorde pas un instant de répit – c’est un homme extrêmement inspirant.

Elle a continué à dire à Hello ! : « Le devoir et le service le traversent comme un bâton de pierre ; il ne lui vient tout simplement pas à l’esprit de se reposer, ce que ceux qui l’aiment attendent désespérément de lui.

« Elle a été incroyablement courageuse et elle se porte très bien. »

Parlant de leur première rencontre, Sophie a déclaré : « Nous avons quitté deux soirées différentes et avons pris le même taxi.

L’actrice du Peep Show a récemment célébré son 15e anniversaire de mariage avec son mari, Lord Frederick Windsor, fils du prince et de la princesse Michael de Kent.

Lord Frederick Windsor et Sophie Winkleman se sont mariés en 2009

« Il a dit : ‘Tu es Big Suze, je t’aime !’ J’ai ri et j’ai demandé au taxi de m’emmener quelque part.

« Il a fait semblant d’aller au même endroit, nous avons partagé le taxi et nous sommes ensemble depuis. »

Le couple partage deux filles, Maud, 11 ans, et Isabella, huit ans.

Sophie, qui n’a pas de compte sur les réseaux sociaux et ne permet pas non plus aux filles d’en avoir, a partagé ses opinions bien arrêtées sur le sujet.

