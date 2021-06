Sophie Wessex et le prince Edward révèlent qu’ils sont « flattés » de rejoindre une monarchie allégée après avoir « cheminé péniblement »

LE PRINCE Edward et Sophie Wessex ont dit à quel point ils étaient ravis de faire partie de la nouvelle monarchie allégée du prince Charles.

Le comte et la comtesse de Wessex sont « flattés » d’être réintroduits en première ligne de la famille royale après être revenus sous les feux de la rampe après les funérailles du prince Philip.

Le couple est « flatté » de faire partie de la monarchie allégée Crédit : Splash

Le prince Charles a prévu de réduire le nombre de membres de la famille royale en activité Crédit : Getty

On pense que l’amincissement de la famille royale à l’avenir est d’économiser de l’argent Crédit : Getty – Piscine

Il a été affirmé que le prince de Galles était sur le point de « abattre la monarchie » à l’avenir pour économiser de l’argent.

S’adressant au Telegraph, le prince Edward a déclaré: « Eh bien, nous sommes flattés, c’est probablement la meilleure façon de le dire. »

Sa femme Sophie, 56 ans, a déploré : » Inévitablement, les projecteurs et l’attention se portent sur les jeunes membres au fil du temps.

« Nous nous sommes efforcés de faire ce que nous faisons, espérons-le bien. Et puis tout d’un coup, il y a une petite pause et les choses ont un peu changé.

« Naturellement, les médias recherchent des personnes pour combler ce qu’on appelle le vide. Mais vous savez, nous faisons cela depuis ce qui semble être assez long !

« Si les gens veulent prêter plus d’attention à ce que nous faisons, alors tant mieux, car en fait, cela doit être bon pour nos organisations et le travail que nous essayons d’effectuer. »

Sophie a admis que les projecteurs ont tendance à montrer des membres de la famille royale plus jeunes au fil du temps Crédit : AP

Une version allégée pourrait ne voir que Charles, Camilla, William, Kate, les princes George et Louis et la princesse Charlotte en tant que membres de la famille royale Crédit : PA : Empics Entertainment

Le prince Harry et son épouse Meghan Markle se seraient sentis « poussés » par les Royals Crédit : Getty – Piscine

Reconnaissant que le travail de sa mère n’est « pas un travail dont on peut s’éloigner », ajoute le comte, « il continue sans relâche. Alors oui le soutien est important, que nous soyons là.

Cela fait suite au départ du duc et de la duchesse de Sussex aux États-Unis et du retrait du prince Andrew de la vie publique.

Une version allégée pourrait ne voir que Charles, Camilla, William, Kate, les princes George et Louis et la princesse Charlotte en tant que membres de la famille royale, aux côtés des Wessex.

La biographe royale Angela Levin a déclaré que le prince de Galles allait « abattre la monarchie » pour économiser de l’argent.

Le prince Charles et le prince William devaient discuter de l’avenir de la monarchie – y compris des membres de la famille qui devraient travailler dans la famille royale – après la mort du prince Philip le 9 avril.

D’autres peuvent être invités à chercher d’autres moyens de subvenir à leurs besoins et pourraient finir par perdre leurs titres et leurs parrainages très appréciés.

Le prince Charles et le prince William devaient discuter de l’avenir de la monarchie Crédit : PA : Association de la presse

On a répété à plusieurs reprises à Harry que lui et Meghan faisaient partie de plans pour une monarchie allégée Crédit : Getty

Le prince Edward et Sophie devraient jouer un rôle plus important à l’avenir Crédit : Fonctionnalités Rex

Mme Levin a déclaré à talkRADIO: « Le prince Charles veut depuis très longtemps réduire la monarchie pour réduire les coûts et faire en sorte que les gens valent l’argent qu’ils ont reçu du contribuable.

« J’imagine que cela pourrait être lorsque Harry et Meghan seront abandonnés de la famille royale.

« Je pense que le bord extérieur, que la reine a voulu garder ensemble pendant très longtemps pour des raisons sentimentales, qu’à son âge elle ne voulait pas vraiment changer ce que je pense est compréhensible.

« Mais il veut changer et je pense qu’il le fera. »

Les affirmations interviennent après qu’un autre expert a déclaré qu’Harry aurait du mal à » panser les blessures » avec sa famille, car Charles et William craignent que toutes les conversations qu’ils ont avec lui ne » fuient immédiatement « .

On a répété à plusieurs reprises au prince Harry que lui et Meghan Markle faisaient partie de plans pour une monarchie allégée – mais ont quand même snobé la reine en choisissant de quitter la famille royale.

Il a déjà été rapporté que le couple s’était senti « chassé » par la famille royale – y compris le sentiment d’être exclu de la récente photo de « ligne de succession » qui voyait la reine rayonner aux côtés de ses héritiers, le prince George, le prince William et le prince Charles.

Après les funérailles de Philip en avril, Harry a été vu en train de parler avec William et la duchesse de Cambridge alors que le groupe quittait le service.

Une source royale a déclaré au moment des funérailles: « Cela ressemblait à un geste conciliant de la part de William d’attendre Harry et de lui permettre de le rattraper et de discuter avec lui et Kate. Cela pourrait être un moment important.

« Harry a semblé reconnaissant de l’opportunité, et Kate a semblé mettre un point d’honneur à laisser les frères marcher seuls ensemble, après avoir brièvement discuté avec Harry également. »

Charles aurait également été « désespéré par une réconciliation » – bien que William aurait été profondément bouleversé, même après avoir rencontré son frère face à face pour la première fois en un an.