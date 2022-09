SOPHIE Wessex devrait assumer un certain nombre des anciens rôles de la reine après être devenue sa deuxième fille, a-t-on rapporté.

La comtesse, mariée au fils de Sa Majesté, le prince Edward, partageait un lien unique avec sa belle-mère.

Sophie Wessex et son mari, le prince Philip, ont visité la cathédrale de Manchester pour allumer une bougie à la mémoire de la reine jeudi 1 crédit

Ils partageaient une éthique de travail dévouée ainsi que bon nombre des mêmes intérêts.

Et en cadeau de sa défunte “maman”, Sophie recevrait une série de parrainages pour continuer son héritage.

Une source royale a déclaré au Mirror: «La reine et la comtesse avaient une relation incroyablement chaleureuse et joyeuse.

« Sa Majesté admirait le sens du devoir tranquille de Sophie, sa solide éthique de travail et la façon dont elle équilibrait sa vie publique et familiale. Ils partageaient également bon nombre des mêmes intérêts.

« La décision de la reine de transmettre ces parrainages reflète la proximité de leur lien.

“La popularité croissante de Sophie auprès du public est également évidente et elle prendra un profil public plus large dans une nouvelle monarchie du roi Charles.”

Il est entendu que Sophie adoptera probablement les parrainages que la reine a accordés au Women’s Institute and Dogs Trust.

La mère est déjà la marraine de plus de 70 organisations caritatives et organisations – telles que Childline et Blind Veterans UK – et est connue pour son dévouement et son empathie.

Les deux traits ont été affichés lorsqu’elle et Edward ont visité Manchester cette semaine pour voir les hommages floraux exposés.

Le comte et la comtesse de Wessex ont rencontré des sympathisants sur la place Sainte-Anne, où à un moment donné, Sophie s’est effondrée d’émotion.

Elle a été vue en train de réconforter un jeune homme, Josh, qui se tenait debout avec sa mère, Sue.

Après l’échange, Sue a déclaré à Sky News : “La première fois qu’elle est descendue, Josh a passé le bouquet, puis elle est revenue avant de monter dans la voiture et de faire un autre câlin à Josh. Et elle a déposé les fleurs là-bas.”

Elle a ajouté: “C’était assez émouvant pour être honnête. J’essaie de le retenir. Je pensais juste que c’était la meilleure chose. Je ne m’attendais pas à ce que Sophie vienne.”

Une autre femme a déclaré que Sophie s’était arrêtée pour la remercier d’avoir pris le temps de dire au revoir à Sa Majesté aujourd’hui.

Et un troisième a déclaré que la comtesse lui avait dit que c’était le soutien des personnes en deuil qui sortaient pour montrer leur soutien qui aidaient la famille royale à traverser les moments difficiles.

Sophie rejoindra Meghan Markle dans une voiture derrière le cortège royal lors des funérailles de la reine lundi.

Sophie a partagé un moment émouvant avec un sympathisant jeudi 1 crédit