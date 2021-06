Sophie Turner suscite la spéculation qu’elle est bisexuelle après son message énigmatique « le temps n’est pas droit et moi non plus »

L’actrice de « Game of Thrones » Sophie Turner, qui est mariée au chanteur Joe Jonas de la renommée des Jonas Brothers, a laissé les fans deviner alors qu’elle partageait un message cryptique célébrant le mois de la fierté.

S’adressant à son Instagram, Sophie a partagé une histoire et elle a mis une tonne d’autocollants sur son message que les fans devinent est un indice de sa vérité. Elle a inclus des cœurs avec du texte pour « BI PRIDE » et « GAY PRIDE » et un autre autocollant disant « MOVE, I’M GAY ». Elle a ajouté: » ITS MUTHA ****** #mois de la fierté babaaaayyyyy « , ainsi que les mots » le temps n’est pas droit et moi non plus « .

Cela a laissé les fans confus et se sont demandé si Sophie venait de sortir comme bi. Beaucoup sont allés sur Twitter pour partager l’histoire Instagram de Sophie et discuter de ce à quoi elle faisait allusion, d’autres ont juste célébré sa publication. En fait, certains ont même afflué sur Twitter pour partager leur soutien. « Sophie Turner est bisexuelle. J’ai gagné », tandis qu’un deuxième a fait écho : « Sophie Turner est BIIIIIIIIIIII, une autre victoire pour nous, les femmes homosexuelles. « Sophie Turner est sortie alors que la terre guérissait », a écrit un autre utilisateur.

est-ce que sophie turner vient de sortir via une histoire Instagram déchaînée … reine pic.twitter.com/Q1Z2fNCzAi – Kt (@cmemmelstan) 1 juin 2021

tu me dis que Sophie Turner est bi et qu’elle a épousé Joe Jonas à ma place ?????? – kia (@jensblazerhoard) 1 juin 2021

Dans une interview accordée aux Rolling Stones en 2019, Sophie avait déclaré : « Je me préparais pleinement à être célibataire pour le reste de ma vie. Je pense qu’une fois que vous avez trouvé la bonne personne, vous savez. J’ai l’impression d’être une âme beaucoup plus âgée que mon âge. J’ai l’impression d’avoir vécu assez de vie pour savoir. J’ai rencontré assez de gars pour savoir — j’ai rencontré assez de filles pour savoir. Je n’ai pas 22 ans. 27, 28. Tout le monde expérimente. Cela fait partie de la croissance. J’aime une âme, pas un genre. «

Pendant ce temps, Sophie, qui a accueilli une fille avec son mari Joe en juillet, a rejoint le casting de la série HBO Max « The Staircase ».

La série de huit épisodes est basée sur les docuseries du même nom ainsi que sur divers livres et rapports sur le cas de Michael Peterson (Firth), qui a été accusé du meurtre de sa femme, Kathleen (Collette), en 2001.