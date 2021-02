Dans un geste réconfortant de solidarité avec les femmes, l’actrice hollywoodienne Sophie Turner a encouragé sa collègue actrice Blake Lively pour s’être prononcée sur les problèmes d’image corporelle que les femmes doivent gérer après la grossesse.

Anushka Sharma adopte un gain de poids après la grossesse dans cette photo avec sa petite fille Vamika

L’acteur de 33 ans et épouse de l’acteur Ryan Reynolds était apparu dans The Tonight Show de Jimmy Fallon l’année dernière trois mois seulement après avoir donné naissance à sa fille Betty. Cependant, alors qu’elle cherchait des vêtements à porter dans la série, Blake n’avait pas beaucoup d’options.

S’exprimant sur le manque de choix pour les femmes de tailles et de poids différents, l’acteur a publié une longue histoire Instagram le 30 janvier où elle a parlé de ses problèmes d’image corporelle post-partum alors qu’elle luttait pour trouver des vêtements qui lui iraient. Mère de trois enfants, Blake a écrit qu’elle devait assembler une tenue en combinant une chemise Lanvin et une robe de Net-a-Porter car aucune autre marque n’avait d’échantillons qui lui allaient après l’accouchement. Blake a ajouté que cela n’envoyait pas un excellent message aux femmes lorsque leur corps ne correspond pas à ce que les marques ont à offrir. Cependant, elle aurait aimé se sentir aussi confiante qu’elle le fait maintenant, un an plus tard. Appréciant son corps qui lui a donné un bébé, Blake l’a appelé un «beau miracle».

«Cela n’envoie pas un excellent message aux femmes lorsque leur corps ne correspond pas à ce que les marques ont à offrir. […] J’aurais aimé me sentir aussi confiant à l’époque que maintenant, un an plus tard. Ce corps m’a donné un bébé. Quel beau miracle. – Blake Lively via Instagram Stories CECI. 👏 pic.twitter.com/T98oCiTTqN – Mises à jour Blake Lively (@blakelivelyf) 30 janvier 2021

Blake et Ryan sont parents de trois enfants: Inez Reynolds, Betty Reynolds, James Reynolds.

Inspirée par cet article, Sophie Turner a profité de son histoire Instagram pour exprimer son appréciation pour Blake. L’acteur de 24 ans a également accueilli son premier enfant Willa avec son mari Joe Jonas l’année dernière et a partagé un extrait de la récente histoire Instagram de Blake sur son compte sur les réseaux sociaux. Sous-titrant le message, Sophie a écrit: « Oui, Blake Lively une fois de plus pour les gens à l’arrière !!! »

En réponse au cri de Sophie, Blake a salué la «Reine du Nord» faisant référence au rôle emblématique de la première dans Game of Thrones.

https://instagram.com/stories/blakelively/2499104161208126685?utm_source=ig_story_item_share&igshid=zfuhcnf4z0rn