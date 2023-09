Sophie Turner sourit pendant le tournage de l’émission après la demande de divorce de Joe Jonas – Hollywood Life

Crédit d’image : Anthony Harvey/Shutterstock

Sophie Turner27 ans, avait l’air aussi heureuse que possible pendant le tournage de sa nouvelle émission, Jeanne, en Espagne jeudi. L’actrice, qui a récemment fait la une des journaux grâce à elle et Joe Jonas‘, annoncée plus tôt ce mois-ci, a affiché un grand sourire alors qu’elle était photographiée portant un body bleu à manches courtes et un jean taille haute alors qu’elle était dans son personnage sur le tournage. Elle a également montré des cheveux blonds courts et un rouge à lèvres rouge vif et des boucles d’oreilles en or.

Sophie incarne la voleuse de bijoux Joan Hannington dans la série et a été occupée à filmer des scènes sur place ces dernières semaines. Avant sa dernière apparition, elle a été aperçue en train de filmer en fumant une cigarette le 12 septembre. C’était la première fois qu’elle était vue publiquement depuis que la nouvelle de son divorce avec Joe avait été rendue publique, et elle avait l’air détendue tout en portant un débardeur noir et un short de motard gris. Elle a également été vue en train d’embrasser sa co-star Frank Dillane pendant le tournage.

Sophie a commencé à travailler sur Jeanne il y a quatre mois. Ce nouveau rôle l’a amenée à passer beaucoup de temps en Europe, et on ne sait pas quand elle finira de travailler sur le projet.

Le 6 septembre, Sophie et Joe ont publié une déclaration commune confirmant leur séparation après qu’un rapport du 3 septembre ait indiqué qu’ils avaient de « sérieux problèmes » avec leur mariage pendant six mois. Joe a également demandé le divorce le même jour que leur annonce.

« Après quatre merveilleuses années de mariage, nous avons décidé d’un commun accord de mettre fin à notre mariage à l’amiable », ont écrit les anciens tourtereaux dans le communiqué. « Il existe de nombreuses spéculations sur les raisons, mais il s’agit en réalité d’une décision commune, et nous espérons sincèrement que tout le monde pourra respecter nos souhaits de confidentialité pour nous et nos enfants. »

Au moment de leur séparation, Sophie et Joe, mariés en mai 2019, partagent deux enfants, dont une fille Willa, 3 ans, et une fille d’un an dont le nom n’a pas encore été révélé publiquement. Joe a demandé la garde conjointe lors de la demande de divorce et « des contacts fréquents et continus avec les deux parties », selon TMZ.