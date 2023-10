Sophie Turner soumet la lettre que Joe Jonas a écrite sur son désir d’acheter une maison en Angleterre

Sophie Turner a déposé des documents juridiques qui incluent une lettre qui, selon elle, a été écrite par son ex-mari Joe Jonas au sujet de la recherche d’un « foyer permanent » pour leurs enfants en Angleterre avant leur séparation.

L’acteur britannique de « Game of Thrones » et la chanteuse pop américaine sont impliqués dans un différend concernant le lieu de résidence de leurs filles Willa, 3 ans, et Delphine, 1 an, à la suite de leur divorce.

Turner, 27 ans, a poursuivi Jonas le mois dernier pour le « retour immédiat » des enfants en Angleterre depuis New York, affirmant dans son dossier judiciaire que le couple avait convenu que leurs filles seraient élevées au Royaume-Uni.

Elle a produit une lettre qu’elle a dit avoir écrite par Jonas le 16 juin à un vendeur potentiel qui communiquait son intention de faire élever leurs enfants en Angleterre, selon un dossier déposé le 26 septembre devant le tribunal de Miami par les avocats de Turner.

La lettre a été écrite avant que le couple ne signe un contrat le 7 juillet pour acheter la maison du vendeur à Oxford, en Angleterre, pour 7,8 millions de dollars, selon le dossier. Cependant, l’achat de la maison n’est pas encore finalisé, puisque la date de clôture de la vente est le 2 décembre, indique le dossier.

« Lorsque ma femme et moi avons décidé de passer plus de temps au Royaume-Uni et de chercher un foyer permanent, notre fille a exprimé trois exigences inébranlables : avoir des poules, un poney et une maison Wendy », peut-on lire dans la lettre, selon les documents. . « Beaucoup des maisons que nous avons visitées répondaient à ces critères. Dès que nous avons tourné le coin et aperçu les charmants volets bleus qui les décoraient, nous avons ressenti un sentiment de magie différent de tout ce que nous avions ressenti auparavant. »

Suite à la pétition de Turner le mois dernier pour que les enfants soient renvoyés en Angleterre, Jonas a déclaré dans une déclaration à NBC News que leurs filles avaient passé « la grande majorité de leur vie aux États-Unis. Elles sont des citoyennes américaines ».

Turner a déclaré dans le dernier dossier judiciaire que le couple prévoyait de trouver un « foyer permanent » en Angleterre en 2022. Elle a soumis sa lettre de 2023 au vendeur comme preuve de ses « intentions clairement communiquées à l’époque ».

« Nous pourrions dire que votre famille a vraiment aimé vivre ici et nous pouvons imaginer nos enfants grandir ici et en faire notre maison pour toujours », poursuit la lettre. « Je pense vraiment que Sophie et moi pourrons prendre soin et rendre hommage pendant de nombreuses années à la magie que vous avez créée ici. »

Le couple est parvenu à une résolution temporaire pour garder les enfants dans l’État de New York pour le moment, selon une ordonnance par consentement provisoire déposée le 25 septembre devant un tribunal de la ville de New York.

Jonas et Turner « n’ont pas le droit de retirer leurs deux enfants… ou de faire en sorte que les enfants soient retirés des juridictions des tribunaux de district des États-Unis pour les districts sud et est de New York en attendant une nouvelle ordonnance de cette Cour », indiquent des documents judiciaires.

Turner et Jonas ont acheté une maison à Miami en 2021 qu’ils ont vendue le 15 août 2023, selon le dossier judiciaire du 26 septembre. Ils ont commencé à vivre dans des propriétés locatives en Angleterre en avril tout en « recherchant sérieusement une maison familiale à long terme », indique le dossier.

Les deux sont en train de divorcer après quatre ans de mariage. Ils ont partagé une déclaration commune sur Instagram le 6 septembre à propos de leur divorce.

« Après quatre merveilleuses années de mariage, nous avons décidé d’un commun accord de mettre fin à notre mariage à l’amiable », indique le communiqué. « Il existe de nombreuses spéculations sur les raisons, mais il s’agit en réalité d’une décision commune et nous espérons sincèrement que tout le monde pourra respecter nos souhaits de confidentialité pour nous et nos enfants. »

Jonas n’a pas commenté publiquement la lettre contenue dans le dossier.