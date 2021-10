Sophie Turner Rocks Crimped Red Hair Makeover à New York avec Joe et Nick Jonas – Photos avant et après

Maman brûlante ! Sophie Turner a montré un nouveau look de cheveux lors d’une sortie à New York avec son mari Joe Jonas et sa petite fille Willa.

Sophie Turner, 25 ans, avait l’air prête pour l’automne le vendredi 1er octobre alors qu’elle révélait un look rouge vif à New York. La nouvelle maman se promenait avec son mari, Joe Jonas, 32 ans, et leur petite fille, 1 an Willa, après avoir partagé le déjeuner avec sa famille et montré ses cheveux frisés et roux – certainement plus fougueux que glacés à l’approche de la saison hivernale !

Le duo père-mère s’habillait tous les deux casual-cool pour la sortie, avec le Game of Thrones actrice portant un jean déchiré bleu clair et ample et des claquettes Yeezy de couleur beige avec des chaussettes. Elle a associé le look à un sweat-shirt confortable aux couleurs vives, avec du sorbet orange sur le côté droit et du gris chiné sur la gauche, le haut également parsemé de cœurs vert citron. Les vagues rouges frisées de la native du Royaume-Uni ont complété la tenue, avec une paire de lunettes de soleil blanches sur la tête de l’actrice et un petit sac Louis Vuitton sur son épaule – un retour parfait au milieu des années 2000.

Vu à l’arrière-plan était son mari Joe et son frère Nick Jonas, 29 ans, qui se promenait consciencieusement avec bébé Willa. Sophie et d’autres membres de son groupe ont également gardé des masques faciaux autour de leur bouche pour rester en sécurité au milieu de la pandémie de COVID-19 en cours.