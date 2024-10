Sophie Turner revient sur le divorce « incroyablement triste » de Joe Jonas

Sophie Turner parle de sa séparation d’avec son ex-mari Joe Jonas.

Le Game of Thrones la star a discuté de la prochaine phase de sa carrière – et de sa vie personnelle – après sa rupture avec l’interprète de « Cake by the Ocean » dans une nouvelle interview avec Le bazar de Harper. « Je suis actuellement dans une procédure judiciaire où je ne peux pas vraiment dire grand-chose, mais c’était incroyablement triste », a déclaré Turner à propos des conséquences de son divorce. « Nous avions une belle relation et c’était difficile. »

Joe Jonas et Sophie Turner en 2022.

Matt Winkelmeyer/Getty



Turner, 28 ans, a épousé Jonas, 35 ans, en 2019, après trois ans de relation. L’ancien couple, qui partage deux enfants, a acheté ensemble une maison à Miami en 2022 mais l’a revendue l’année suivante. Jonas a demandé le divorce en Floride en septembre 2023, entamant une longue série de procédures judiciaires et d’apparitions publiques qui ont bénéficié d’une large couverture médiatique. Les deux artistes sont finalement parvenus à un accord en septembre.

Turner a déclaré qu’elle était malheureuse de vivre aux États-Unis alors qu’elle était mariée à Jonas. « La violence armée, l’annulation de Roe v. Wade… Tout s’est en quelque sorte accumulé », a déclaré le Phénix sombre l’actrice a dit Harper. « Après l’Uvalde [school] en tirant, je savais qu’il était temps de sortir ce foutu de là. »

Turner a déclaré qu’elle se sentait désormais beaucoup plus à l’aise dans son Royaume-Uni natal. « Je suis tellement heureuse d’être de retour. J’avais l’impression que ma vie était en pause jusqu’à mon retour en Angleterre », a-t-elle déclaré. « Je ne me sens jamais vraiment moi-même quand je ne suis pas à Londres, avec mes amis et ma famille. J’ai été absente pendant si longtemps – six ans – et c’est lorsque mes amis se sont fiancés et que je suis tombée enceinte. Je suis allée pour un dîner avec quelqu’un l’autre jour, et elle a dit : « Je n’ai jamais pu toucher ton ventre ». Nous n’avons pas vécu ces expériences clés les uns avec les autres. »

Sophie Turner.

Pascal Le Segretain/Getty



L’actrice a ensuite réfléchi à sa relation avec l’aristocrate anglais Peregrine Pearson. « Nous sommes très heureux », a déclaré Turner. « C’est venu très vite. J’avais juste besoin d’aller à un rendez-vous pour savoir comment recommencer. C’était le premier rendez-vous et le dernier rendez-vous, et ça a été génial… Il est adorable. Il est drôle, et il fait ressortir le côté effronté. côté de moi, le côté amusant. Il me rallume.

Turner a également déclaré que l’un de ses prochains projets, le thriller psychologique Confiancel’a aidée à gérer certaines de ses émotions liées à la récente volatilité de sa vie personnelle. « Ce film reflète vraiment ma vie de l’année dernière, et ce fut une expérience très cathartique pour moi », a-t-elle déclaré à propos du film. « C’était l’occasion d’exprimer une colère sérieuse, ce qui était amusant. C’était donc la bonne chose pour moi de le faire. »

L’actrice a récemment joué dans Jeanneune mini-série en six parties sur le véritable cerveau criminel Joan Hannington. « Je n’avais jamais dirigé une émission de télévision auparavant et j’ai l’impression que c’est bien plus difficile qu’un grand film comme X-Men« , a déclaré Turner. « Il y a tellement de gens derrière cela, tellement d’opinions. Ils prennent toutes les décisions, et vous dites simplement : « Oui, d’accord, tout ce qui doit être fait. » Alors qu’avec Jeannej’avais tellement mon mot à dire, et c’était tellement collaboratif… J’ai l’impression de sortir quelque chose qui me tient à cœur. »