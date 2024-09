Sophie Turner révèle une apparition surprise dans le premier épisode de « Joan »

Sophie Turner a révélé une apparition surprise dans le premier épisode de son nouveau drame Jeanne.

Dans le nouveau drame d’ITV, Sophie incarne la vraie voleuse de bijoux Joan Hannington.

Lors d’un événement de presse, le Game of Thrones L’actrice a révélé que le vrai fils de Joan, Benny Banks, apparaît dans l’épisode d’ouverture.

Elle a expliqué que Benny jouait le rôle d’un barman lors d’une scène charnière où Joan rencontre son futur mari, Boisie Hannington.

Sophie a déclaré : « C’est incroyable parce que dans la scène où nous nous rencontrons pour la première fois au pub, le barman était joué par Benny, le fils de Joan. C’était tellement cool d’avoir ça parce que c’est le moment où ses parents se rencontrent et il doit être là et nous avons eu passer du temps avec lui », ajoutant: « C’était un moment tellement bizarre et merveilleux, donc c’était spécial à bien des égards. »

De plus, Sophie a également parlé de son expérience dans le drame, en disant : « être capable de jouer quelqu’un comme Joan, qui est si multiforme et si drôle, mais qui a traversé tellement de traumatismes ».

« Elle est si ambitieuse, et elle est toutes ces choses : mère, amour, menteuse, voleuse, mais elle a vraiment tellement à elle. J’ai juste pensé que ce serait le plus grand plaisir de pouvoir la jouer. Et c’est tout simplement remarquable que c’est une histoire vraie », a-t-elle ajouté.