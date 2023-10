Sophie Turner rejoint Taylor Swift au match de Travis Kelce : Photos – Hollywood Life

Crédit d’image : Shutterstock

Parfois, tout ce dont vous avez besoin c’est d’une soirée entre filles ! Sophie Turner on aurait dit qu’elle s’était beaucoup amusée en rejoignant son amie Taylor Swift lors du match des Chiefs de Kansas City contre les Jets de New York le dimanche 1er octobre. L’actrice de 27 ans avait l’air d’avoir passé une bonne soirée avec certaines de ses copines, alors qu’elle traversait un divorce intense avec son mari. Joe Jonas, 34.

Sophie a été vue en train de profiter du jeu dans la loge avec Taylor, 33 ans, alors que la chanteuse encourageait son petit ami. Travis Kelce, 33. Le Game of Thrones La star portait un débardeur gris et un pantalon kaki pour ce match passionnant. Après la fin du jeu, elle a été vue dans un vidéo marchant bras dessus bras dessous avec le chanteur « Anti-Hero », qui portait une veste en cuir, un short en jean et une paire de bottes en cuir jusqu’aux genoux.

Sophie n’était pas la seule star de l’équipe féminine de Taylor lors du match. Sabrina Carpentier, qui a ouvert quelques dates de Les époques Tournée, et son amie Blake Lively ont également été vus au match, avec la mère de Travis Donna Kelce. Outre les filles, le mari de Blake, Ryan Reynolds, et acteur Hugh Jackman étaient également dans la boîte avec Tay. La veille du match, Sophie, Taylor et Blake (plus Bretagne Mahomes) ont tous passé une soirée dans un restaurant italien à New York, qui serait l’un des « favoris » de Joe.

Joe et Sophie ont annoncé leur séparation après quatre ans de mariage dans une déclaration commune début septembre. « Après quatre merveilleuses années de mariage, nous avons décidé d’un commun accord de mettre fin à notre mariage à l’amiable », ont-ils déclaré dans un communiqué commun. « Il existe de nombreuses spéculations sur les raisons, mais il s’agit en réalité d’une décision commune, et nous espérons sincèrement que tout le monde pourra respecter nos souhaits de confidentialité pour nous et nos enfants. »

Depuis l’annonce de leur divorce, l’ancien couple a vécu pas mal de drames, notamment un procès pour la garde de leurs deux enfants. Le Game of Thrones L’actrice avait poursuivi son ex-mari pour que leurs filles retournent en Angleterre.