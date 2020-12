Sophie Turner est une ventouse pour commencer le week-end avec une dose de nostalgie.

L’actrice de 24 ans a publié un carrousel de photos rétrospectives sur Instagram le vendredi 4 décembre, dont un précieux selfie de mari Joe Jonas posant sa tête sur son épaule alors qu’elle photographie sa bosse de bébé exposée pendant sa grossesse.

«J’avais l’impression que nous avions besoin de contenu sur cette page … profitez de ces retours en arrière», a légendé Sophie sur les photos.

L’aperçu du Le Trône de Fer La bosse de bébé d’alun est rare. Le couple marié a fait très attention à partager beaucoup de choses sur bébé Willa depuis la confirmation de son arrivée à E! News le 22 juillet.

Une source a dit à E! Nouvelles à l’époque que le couple s’était facilement adapté à la parentalité. Sophie a noué le nœud avec l’interprète de « Sucker » de 31 ans dans une chapelle de Las Vegas en mai 2019.

« Ils sont à la maison et s’installent », a révélé l’initié en juillet. « Joe est très actif et impliqué. Il veut faire tout ce qu’il peut et aime être avec le bébé et aider Sophie. »