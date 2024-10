Sophie Turner publie un hommage d’anniversaire à son nouveau petit ami après le divorce de Joe Jonas

Sophie Turner met clairement son divorce au second plan… en publiant une photo de son copain à peine un mois après avoir mis la touche finale à sa séparation d’avec Joe Jonas .

Elle a légendé la photo : « Joyeux anniversaire ma tarte aux anges 🥧 🎉. 30 ans, séduisante et épanouie 🎈. »

Peregrine et Sophie sont en couple depuis environ un an maintenant… avec des photographes qui ont photographié le couple en premier s’embrasser dans les rues de Londres en décembre dernier.

Alors que Sophie et Peregrine se fréquentent depuis près d’un an, elle vient tout juste a finalisé son divorce avec Joe mois dernier. Les conditions sont confidentielles… mais nous savons qu’ils sont déjà allés en médiation pour trouver un règlement et garde des enfants accord.