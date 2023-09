Sophie Turner poursuit Joe Jonas pour le retour de ses filles en Angleterre – Hollywood Life

Crédit d’image : Crash/imageSPACE/Shutterstock

Sophie Turner poursuit son ex-mari en justice, Joe Jonaspour que leurs deux filles retournent en Angleterre au milieu du divorce du couple.

L’ancien Game of Thrones L’actrice de 27 ans a intenté une action en justice à Manhattan, jeudi 21 septembre, pour « le retour immédiat des enfants illégalement déplacés ou retenus à tort », selon des documents judiciaires obtenus par Page six. Dans son dossier, Sophie affirmait également que la « détention injustifiée » de leurs enfants avait commencé le mercredi 20 septembre.

Sophie et Joe, 34 ans, partagent deux filles ensemble. Leur premier enfant, Willa, est née en 2020 et leur deuxième en 2022.

Dans les documents judiciaires, Sophie a affirmé qu’elle et l’artiste de « Cake by the Ocean » avaient convenu pendant les vacances d’hiver 2022 qu’ils feraient de son pays d’origine leur « maison pour toujours ». L’ancien couple aurait également accepté de rechercher de nouvelles écoles que Willa pourrait fréquenter, selon le dossier de l’actrice.

« Les parties étaient toutes deux enthousiasmées par le déménagement de la famille en Angleterre », indique le procès.

Juste un jour auparavant, Sophie avait été aperçue à New York avec l’ex-petite amie de Joe. Taylor Swift. Les amis ont été vus sortant de Temple Bar sur Lafayette Street, bras dessus bras dessous.

Joe et Sophie ont annoncé leur séparation choquante plus tôt ce mois-ci après quatre ans de mariage.

« Après quatre merveilleuses années de mariage, nous avons décidé d’un commun accord de mettre fin à notre mariage à l’amiable », ont écrit les deux hommes dans une déclaration commune sur Instagram. « Il existe de nombreuses spéculations sur les raisons, mais il s’agit en réalité d’une décision commune et nous espérons sincèrement que tout le monde pourra respecter nos souhaits de confidentialité pour nous et nos enfants. »

Plus à venir …