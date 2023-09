Sophie Turner poursuit Joe Jonas et demande le « retour immédiat » des enfants au Royaume-Uni – National

Le divorce entre Joe Jonas et Sophie Turner continue de devenir de plus en plus compliqué de jour en jour, et maintenant Turner poursuit son futur ex-mari et demande que leurs deux enfants soient renvoyés en Angleterre pour vivre avec elle.

Selon des documents juridiques obtenus par Divertissement ce soir, Turner a demandé le « retour immédiat » de leurs filles d’un et trois ans. Les documents indiquent que le couple a élu domicile permanent en Angleterre plus tôt cette année.

Les documents révèlent également que les modalités de garde envisagées dans le cadre de la procédure de divorce sont devenues un point de discorde.

« Le ou vers le 17 septembre 2023, les parties se sont rencontrées pour discuter de leur séparation », indiquent les documents, selon ET. «(Turner) a réitéré le plan convenu par les parties selon lequel les enfants rentreraient chez eux en Angleterre cette semaine-là. (Jonas) est en possession des passeports des enfants. Il refuse de restituer les passeports à (Turner) et refuse de renvoyer les enfants chez eux en Angleterre avec (Turner).

L’histoire continue sous la publicité

Les documents allèguent également que Turner a découvert le divorce non pas par Jonas ou son équipe juridique, mais par les médias.

« La rupture du mariage des parties s’est produite très soudainement », indiquent les documents. « Les parties se sont disputées le 15 août 2023. Vers le 1er septembre 2023, (Jonas) a déposé une demande de divorce contre (Turner) en Floride. Vers le 5 septembre 2023, (Turner) a découvert par les médias que (Jonas) avait demandé le divorce.

Jonas a répliqué à ces affirmations jeudi, quelques heures seulement après l’annonce du procès de Turner.

« Après plusieurs conversations avec Sophie, Joe a engagé une procédure de divorce en Floride, la Floride étant la juridiction appropriée pour l’affaire », a déclaré son représentant dans un communiqué obtenu par ET Canada.

L’histoire continue sous la publicité

« Sophie savait que Joe allait demander le divorce. Le tribunal de Floride a déjà rendu une ordonnance interdisant aux deux parents de déplacer leurs enfants. Sophie a reçu cette commande le 6 septembre 2023, soit il y a plus de deux semaines.

Le communiqué poursuit : « Joe et Sophie ont eu une rencontre cordiale dimanche dernier à New York, lorsque Sophie est venue à New York pour être avec les enfants. Ils sont avec elle depuis cette rencontre. L’impression de Joe de la réunion était qu’ils étaient parvenus à un accord selon lequel ils travailleraient ensemble pour parvenir à une configuration de coparentalité à l’amiable.

« Moins de 24 heures plus tard, Sophie a indiqué qu’elle souhaitait emmener les enfants de façon permanente au Royaume-Uni. Par la suite, elle a exigé, via ce dossier, que Joe lui remette les passeports des enfants afin qu’elle puisse les faire sortir immédiatement du pays. S’il s’y conforme, Joe violera l’ordonnance du tribunal de Floride.

L’histoire continue sous la publicité

La déclaration affirme que Jonas souhaite une « parentalité partagée » afin que leurs enfants soient élevés par les deux parents, et qu’il est « d’accord avec le fait que les enfants soient élevés aux États-Unis et au Royaume-Uni ».

La déclaration demande également que Turner « reconsidère sa position juridique dure et avance d’une manière plus constructive et privée ».

Le couple de célébrités, marié depuis quatre ans, a annoncé son divorce le 6 septembre. À l’époque, à travers une déclaration publiée sur leurs comptes Instagram individuels, ils avaient qualifié leur séparation de « amiable » et de « décision commune ».

Les dernières semaines se sont révélées tout sauf paisibles. Lorsqu’une multitude d’histoires négatives sur Turner ont été publiées dans la presse dans les jours qui ont suivi l’annonce du divorce, beaucoup ont pointé du doigt Jonas, l’accusant d’avoir semé des histoires selon lesquelles Turner était une mauvaise mère et faisait trop la fête.

L’histoire continue sous la publicité

Jonas a catégoriquement nié ces affirmations, affirmant dans la déclaration de jeudi qu’il « avait déjà désavoué toutes les déclarations prétendument faites en son nom qui étaient désobligeantes à l’égard de Sophie. Elles ont été réalisées sans son approbation et ne correspondent pas à ses opinions.

Turner est surtout connue pour son rôle de Sansa Stark dans Game of Thrones. L’acteur a également joué Margaret Ratliff dans le drame L’escalier et Jean Grey dans le X Men franchise cinématographique.

Jonas et ses deux frères, Nick Jonas et Kevin Jonas, forment le trio populaire les Jonas Brothers. Ensemble, ils ont joué dans de nombreuses émissions de télévision Disney et ont sorti plusieurs chansons à succès, dont Burnin’ Up, meunier et Année 3000. Le groupe a sorti son sixième album studio en mai et est actuellement en tournée aux États-Unis.

— Avec un dossier de Sarah Do Couto de Global News