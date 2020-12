Sophie Turner a un message pour ceux qui ne portent pas de masque en sortant. L’actrice a partagé un clip sur la section histoire d’Instagram et a déclaré: « Si je peux porter un masque pendant que j’accouche, vous pouvez porter un masque chez Walmart ». Sophie a terminé la vidéo en sirotant son thé en disant: «Et c’est le thé».

Sophie et son mari Joe Jonas ont accueilli leur premier enfant en juillet de cette année. Sophie et Joe n’ont partagé aucune photo de leur petite fille sur les réseaux sociaux jusqu’à présent. Mais des mois après avoir accouché, Sophie a laissé tomber une photo d’elle-même affichant le baby bump. Elle a été vue en train de profiter d’un moment de piscine avec son ami à quatre pattes.

Plus tôt dans le mois, Sophie a partagé une série de photos d’elle-même et de Joe. Dans l’un des clichés, elle a posé pour un selfie miroir affichant sa bosse de bébé. En plus des images, Sophie a écrit: «J’avais l’impression que nous avions besoin de contenu sur cette page … profitez de ces retours en arrière».

Les adorables clichés ont envahi Internet avec des internautes inondant la section des commentaires d’émojis de cœur. L’acteur Wilmer Valderrama a laissé tomber un emoji de cœur bleu tandis que le directeur créatif Morgan Stewart McGraw partageait un emoji de cœur rouge. La personnalité de la télévision et styliste de mode Brad Goreski a écrit: «Nous adorons un carrousel de retour en arrière ️ 🏻».

Récemment, Sophie a relevé le défi Elf et a partagé un article original. Elle a laissé tomber un cliché de son personnage Sansa de Game of Thrones et l’a hilarante sous-titré comme «Costanza sur Sansa #MyElf C’est en fait prononcé Sahn-sa mais … pour la comédie, je vais permettre cela. Édité par @jordanmcgraw ».

Le message a laissé beaucoup de gens séparés tandis que le musicien Jordan McGraw a commenté: « Surpris qu’ils n’aient jamais intégré cela dans le spectacle ».