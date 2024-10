Sophie Turner partage des photos remplies de PDA pour l’anniversaire de Beau Peregrine : voir les photos

Sophie Turner et Peregrine Pearson étaient liés après sa séparation d’avec Joe Jonas

Sophie Turner a écrit un doux souhait d’anniversaire pour son beau Peregrine Pearson, aux côtés de photos remplies de PD du couple ensemble.

Partageant une série de photos avec Peregrine, elle a écrit « Joyeux anniversaire ma tarte aux anges 30, séduisante et prospère. »

Dans les clichés, le duo a été vu à l’aise lors de différents voyages ensemble. L’actrice a profité de vacances et de voyages tout au long de l’été, partageant des clichés sur son compte Instagram en cours de route. On l’a vue jouer à des jeux avec des amis, assister aux spectacles Eras Tour de Taylor Swift, pique-niquer dans de grands champs fleuris et bien plus encore.

Pendant ce temps, le Game of Thrones L’actrice et l’aristocrate britannique Perry ont été liés pour la première fois lorsqu’ils ont été aperçus en train d’embrasser Peregrine à Londres, où elle tournait sa série télévisée. Jeanne.

Le duo a ensuite été aperçu en train de discuter et de s’embrasser lors de la finale de la Coupe du monde de rugby à Paris en octobre 2023.

Le Se venger La star a rendu publique sa relation avec une publication Instagram en janvier 2024. Les photos présentaient un voyage de ski avec Peregrine et leurs copains Rupert Gorsy et Amadea Kimmins.

Sophie Turner a continué avec Peregrine – qui est le fils de Michael Pearson, le 4e vicomte Cowdray – après que son mari Joe Jonas a demandé le divorce le 1er septembre 2023. Le duo partage deux filles, Willa et Delphine.